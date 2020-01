Nicaragua rechaza declaraciones de negociador tico ante UE

El gobierno de Nicaragua expresó su malestar ante las recientes declaraciones de Roberto Echandi, jefe de Negociaciones de Costa Rica --en el marco de un Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea--, quien aseguró que su país se opuso a una supuesta propuesta nicaragüense, para la creación de un fondo crediticio que beneficiaría principalmente a Honduras y a nuestro país.



Echandi señaló que Nicaragua propuso crear un fondo de 32 mil millones de dólares para financiar programas de desarrollo y obras de infraestructura en las regiones más pobres de Centroamérica, especialmente de Nicaragua y de Honduras.



El funcionario también afirmó que los cinco países se verían obligados a asumir la deuda, que “es casi el triple del Producto Interno Bruto de toda Centroamérica”.



Pero ayer, Manuel Coronel Kautz, Vicecanciller de Nicaragua, respondió enérgicamente a lo expresado por Echandi, señalándolo de faltar a la ética, al pronunciarse sobre un tema que se había acordado mantener en sigilo, y por referirse al mismo “ignorando cosas que es absurdo que las ignore”.



“Nadie estaba autorizado a hablar de manera pública del tema, como habló Costa Rica”, reiteró el Vicecanciller, quien añadió: “Pedimos a Costa Rica que nos aclarara si las declaraciones de este joven es la posición oficial de Costa Rica, o son propias de él. Y no hemos recibido respuesta”, reveló

“Al no recibir la respuesta de Costa Rica la damos por oficial. Además se hizo de manera inexacta, porque se refiere al tema ignorando unas cosas que es absurdo que ignore”, criticó Coronel.





Tema ya fue ratificado por presidentes en CA

El viceministro de Relaciones Exteriores evitó brindar detalles sobre el tema, aduciendo que cometería la misma falta al pronunciarse sin el consenso de los demás países centroamericanos. Ese punto ya fue ratificado en dos ocasiones por los mismos presidentes en CA.



El Vicecanciller inclusive señaló que el embajador de Costa Rica en Nicaragua fue citado para brindar una respuesta, “y le dijimos que si al final del día de hoy (ayer) no teníamos una respuesta, nosotros íbamos a asumir que era una posición oficial de Costa Rica”.



Estas declaraciones las brindó el Vicecanciller al finalizar un encuentro con miembros del Congreso Permanentes de Mujeres Empresarias de Nicaragua, a quienes les informó de los avances del estudio del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.