Urgen aprobación de ley contra fraude eléctrico

La no aprobación de la ley contra el fraude eléctrico antes del 25 de febrero pondría a Nicaragua en una situación difícil ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya misión técnica viene al país en esa fecha y significaría que no se pudo cumplir uno de los criterios de desempeño del programa económico firmado entre ambas partes, expresó Antenor Rosales, Presidente del Banco Central de Nicaragua, BCN.



El funcionario llamó también a aprobar el Presupuesto de la República de 2008 en los términos en que fue enviado al Parlamento, asegurando que la masa salarial no puede aumentar más de lo que crece el Producto Interno Bruto, PIB.



Con respecto a la ley antifraude en la energía eléctrica, Rosales afirmó que “la decisión tomada es que existan medidas que disminuyan el fraude en el servicio eléctrico, y para ello nos comprometimos a la elaboración de una norma que ayude en un contexto consensuado.



Rosales agregó que todos paguemos lo que consumimos y que eso tiene que estar plasmado en una ley antes de la llegada de la misión, porque de no tenerla, “vamos a encontrar en la primera revisión del programa, que Nicaragua no ha cumplido con un criterio de desempeño y eso nos pone en una situación muy difícil para que el directorio (del FMI) pueda aprobar la primera revisión del programa”.



Agregó que hay una coincidencia entre el gobierno y el FMI de la importancia de eliminar las pérdidas de energía, no sólo por el fraude en el uso del servicio, sino también en la inversión que según los contratos respectivos debían de haberse hecho para mejorar la distribución de la electricidad.



“Nicaragua tiene un compromiso para enfrentar el uso de energía indebido por sectores que incluso tienen capacidad de pago y por razones ilegítimas han tenido acceso a esa energía sin pagar, haciendo que las pérdidas por desvío para Unión Fenosa sean mayores que las que estaban contempladas inicialmente”, apuntó.



Dijo que existe el proyecto de ley que trata de regular eso, y espera que antes de la venida de la misión del FMI pudiese avanzarse en ese campo. Sobre el tema del aumento salarial a los trabajadores estatales, Rosales señaló que la masa salarial no puede subir más que la producción total del país, es decir, el PIB.



“El proyecto de Presupuesto de la República establece un 12 por ciento de incremento salarial para los trabajadores de la salud, maestros, policías y otros sectores, mientras que otros plantean el 15 por ciento y algunos van más allá y sugieran el 20 por ciento.



El compromiso es que la masa sea correspondiente en su crecimiento al crecimiento del PIB nominalmente hablando; si el PIB crece 15 (por ciento), el crecimiento de la masa debe ser 15 (por ciento)”, señaló Rosales.



Agregó que distribuir ese crecimiento de la masa salarial lo debe determinar el Ministerio de Hacienda, definiendo un determinado porcentaje para un sector y otro tanto para otro, pero el aumento debe ir acorde con el aumento de la economía, porque de lo contrario, puede producir inflación.



Rosales también se refirió a que con el FMI están analizando la posibilidad de reducir la tasa de deslizamiento del córdoba con respecto al dólar, y que si se toma esta decisión, podría venir acompañada de otras medidas que eviten consecuencias negativas.