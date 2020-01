Breves económicas Jorge Eduardo Arellano

Desaceleración económica de EU resfriará a México

México / AFP

La desaceleración de la economía en Estados Unidos no prvocará “una pulmonía en México, pero sí una gripe”, admitió el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, en declaraciones al noticiero de televisión Primero Noticias. “No nos va a dar pulmonía”, respondió el funcionario, en alusión a la creencia reinante en México de que cuando la economía de Estados Unidos estornuda, a la de su vecino del sur le da pulmonía.



Gobierno argentino rechaza “monitoreo” del FMI

BUENOS AIRES / AP

El gobierno argentino no acepta ningún monitoreo de su economía por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), expresó el jueves el jefe del gabinete, Alberto Fernández, al ser preguntado sobre versiones de que el organismo financiero habría enviado el mes pasado una carta pidiendo precisiones sobre la metodología empleada para elaborar los índices económicos. “Una de las cosas que no aceptamos, es que se nos audite cuando las condiciones macroeconómicas de nuestro país están mostrando solidez”, dijo el jefe de gabinete.