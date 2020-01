Arroceros anuncian próxima alza en el arroz nacional

El arroz subirá de precio en las próximas semanas, ante el impacto que el sector productivo está enfrentando por el alto precio del petróleo y los insumos agrícolas como la urea, ocasionándoles un aumento en los costos productivos de entre el 10 y el 15 por ciento, informaron representantes del sector arrocero.



Luego de una reunión que sostuvieron con el vicepresidente de la República, Jaime Morales Carazo, los productores dijeron que en los próximos días se reunirán con autoridades del Ministerio Agropecuario y Forestal, Magfor, para definir el porcentaje de aumento en el precio del producto.



Fernando Mansell, Presidente de la Asociación Nicaragüense de Arroceros, ANAR, dijo que el precio internacional pasó de 40 a 100 dólares el precio del petróleo y por tal razón, el precio del arroz tiene que cambiar.



Vamos a iniciar pláticas con el Magfor a partir del miércoles, porque los productores requieren el ajuste antes de marzo, cuando sale la cosecha, expresó Mansell, quien indicó que están haciendo todos los análisis de costos para no lanzar noticias negativas.



“No hay control de precios, sino un esfuerzo del sector arrocero de transmitir las realidades y que se vea que se está tratando de hacer ajustes de precios no sólo que no sean especulativos, sino también relacionados con nuestros costos de producción”, apuntó.



Mansell señaló que probablemente incrementarán el precio del arroz de mayor calidad, para evitar afectar a los consumidores de menos recursos, pero que requieren que el gobierno trate de evitar la triangulación del grano en la comercialización internacional.



“Creemos que debemos hacer un esfuerzo para que las personas con más recursos hagan un poco más de sacrificio y vamos a hacer la lucha para que el gobierno nos brinde apoyo para evitar las triangulaciones que son importadas de otros países, para evitar que nos triangulen de México, de Estados Unidos”, explicó.



Mansell dijo que el sector arrocero mostró una gran responsabilidad y ha tratado de beneficiar al máximo a toda la cadena; los productores que necesitan salir adelante, mejorar su nivel de vida y pagar sus deudas, los industriales que procesan el alimento que necesitamos y los consumidores, que nos compran el producto.



Dijo que aparte de un ajuste de precio que se aplicó a partir del mes de noviembre, no ha habido ningún otro aumento en el valor del arroz, pese a los altos costos de producción.





Más financiamiento y apoyo

El presidente de ANAR pidió además que el gobierno los apoye con más financiamiento y que en el caso de la urea que llegó de Venezuela, deberían recibirla todos los productores y no sólo las cooperativas.



El productor indicó que una reunión que sostuvieron con el presidente Daniel Ortega rindió sus frutos, pues se logró que se definiera el manejo de la presa Las Canoas para garantizar agua para unas tres mil manzanas adicionales del grano para el próximo ciclo productivo.



“Hemos luchado para que sobreviva el sector arrocero en lo que se denomina libre mercado, pero lo que menos tiene es de libre, por los subsidios que otorgan países como Estados Unidos y Europa”, expresó, al tiempo que demandan que en las negociaciones con la Unión Europea el gobierno impulse la eliminación de los subsidios a los productos agrícolas.



Por su parte, el vicepresidente Jaime Morales aseguró que las sugerencias de los productores las hará llegar a los funcionarios de los ministerios Agropecuario y Forestal, así como al de Fomento, Industria y Comercio.