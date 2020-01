Breves económicas Jorge Eduardo Arellano

OMC: improcedente arancel de UE contra banano

GINEBRA / AFP

Un arancel de la Unión Europea contra los bananos que no proceden de los países de la zona África-Caribe-Pacífico (ACP) fue condenado de nuevo por la Organización Mundial de Comercio, tras demanda de Estados Unidos, indicó el viernes un responsable de esta delegación en Ginebra.



La UE impone desde enero de 2006 un arancel de 176 euros (unos 255 dólares al cambio actual) por tonelada a los bananos que no provienen de los países de la zona ACP, con los que firmó un acuerdo preferencial.



Ese acuerdo ya fue condenado a finales de noviembre a pedido de Ecuador, primer exportador a la UE. “Estados Unidos ganó el caso frente a la UE”, se limitó a declarar un responsable estadounidense bajo cubierto de anonimato.



El informe de los jueces de la Organización Mundial de Comercio (OMC) es confidencial hasta su publicación oficial, dentro de varias semanas.



Fallo a favor de Exxon no congela fondos de PDVSA

Caracas / AFP

El fallo de un tribunal británico a favor de ExxonMobil es una medida cautelar que no congela 12,000 millones de dólares de activos de la estatal petrolera PDVSA en el mundo, ni afecta sus operaciones, dijo este viernes el ministro de Energía, Rafael Ramírez.



“Es falso que estén congelados (los fondos), no tenemos ninguna decisión definitiva. Es una medida cautelar en una corte de Nueva York que tenemos el derecho de responder”, dijo el ministro en una rueda de prensa.



“Es una medida transitoria mientras PDVSA presenta sus alegatos y estamos seguros que vamos a suprimir esa medida cautelar”, explicó Ramírez.