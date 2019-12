Breves económicas Jorge Eduardo Arellano

Banco de México alerta de riesgo de recesión

México / AFP

El Banco de México (Banxico, central) alertó este viernes de mayores riesgos de una recesión en el primer semestre de 2008 debido a que la desaceleración en Estados Unidos es más pronunciada que lo esperado. “La desaceleración ha sido más pronunciada en Estados Unidos y se han acrecentado los riesgos de que ocurra una recesión en la primera mitad del año en curso”, indicó el Banxico en su comunicado mensual sobre la política monetaria.



El banco central explicó que la actividad económica en México ya sufrió una desaceleración en el último trimestre de 2007, inducida “por un crecimiento más reducido del consumo y de las exportaciones no petroleras”. “Dicha desaceleración podría intensificarse con el debilitamiento previsto para este año en la economía de Estados Unidos”, el principal socio comercial de México, apuntó el documento.



Crudo venezolano sube 4,53 dólares

Caracas / AFP

El precio de la cesta de crudos de Venezuela se ubicó esta semana en 86,29 dólares por barril, lo que representa un incremento de 4,53 dólares con respecto a su cotización de la semana anterior, informó este viernes el Ministerio de Energía.



El precio promedio del petróleo venezolano es de 84,45 por barril para 2008. La cesta de crudos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se ubicó esta semana en 89,13 dólares por barril, para un promedio de 88,35 dólares en lo que va de año. El barril West Texas cerró en 93,37 dólares, mientras que el Brent a 93,35 dólares por barril. “Los precios petroleros subieron por la preocupación sobre los suministros petroleros, dado los problemas en algunas refinerías de Estados Unidos y la medida de Venezuela de frenar las ventas de crudos a ExxonMobil, así como la ola de frío que afectó territorio estadounidense”.



Disputa Venezuela-ExxonMobil afecta mercados petroleros

Caracas / AFP

La amenaza de Venezuela de cortar los envíos de petróleo a Estados Unidos, como respuesta a una demanda de ExxonMobil por un proceso de nacionalización, ha perturbado los precios en los mercados de crudo, aunque analistas descartan que se cumpla esa medida extrema.



ExxonMobil comenzó en diciembre un arbitraje internacional en una instancia del Banco Mundial para lograr una indemnización por su salida de la faja petrolífera del Orinoco, después que el gobierno tomara el control de al menos 60% de las acciones de las empresas que la explotan.



El gigante norteamericano, que se negó a convertirse en socio minoritario, emprendió en paralelo demandas en tribunales británicos, holandeses y estadounidenses, y logró una medida cautelar para congelar hasta unos 12.000 millones de dólares de la estatal PDVSA en el mundo.



El gobierno venezolano aceptó a finales de 2007 el arbitraje internacional, pero consideró las nuevas presiones judiciales en tribunales de Londres y Nueva York como un atropello y rompió las relaciones comerciales con la petrolera. “PDVSA ha paralizado las ventas de crudos a ExxonMobil”, como un acto de “reciprocidad”, anunció la estatal el miércoles.



Protestan por explotación de arenas bituminosas

Ottawa / AFP

La explotación de arenas bituminosas en el oeste de Canadá, segunda reserva mundial de oro negro, es “el peor desastre ecológico del planeta”, denunciaron este viernes ambientalistas que presionaron al gobierno a actuar.



“El gobierno federal no usa las la leyes existentes para exigir a las compañías que reduzcan sus emisiones de gas con efecto invernadero y sus desechos tóxicos”, declaró a la prensa Matt Price, representante de la organización canadiense de Defensa Medioambiental.



Las arenas bituminosas de la cuenca del río Athabasca, en la provincia de Alberta, contienen cerca de 173.000 millones de barriles de petróleo, pero durante mucho tiempo no fueron explotadas por las enormes dificultades técnicas y los costos que implica. Hacia 2000 la explotación se volvió más rentable con el incremento en los precios de petróleo y “las arenas bituminosas son actualmente, en términos de capital invertido, uno de los proyectos más grandes en la Tierra y de los más importantes en el plano energético”, dice un informe de Environmental Defence.



Euro sigue gana terreno frente al dólar

Londres / AFP

El euro ganaba terreno frente al dólar el viernes, pese a que un indicador reavivó los miedos a una desaceleración económica en la zona euro y las hipótesis de reducción de las tasas europeas.



Hacia las 17H00 GMT, un euro valía 1,4679 dólares frente a los 1,4637 del jueves por la noche. La moneda única estaba también en alza frente al yen, situada a 157,94 yenes por euro, frente los 157,88 yenes de la víspera.



En Estados Unidos, según cifras provisionales, el índice de confianza de los consumidores estadounidenses, calculado por la universidad de Michigan, cayó en febrero a 69,6 puntos, frente a los 78,4 puntos de enero.



“Esta caída muestra que hay un cierto pánico instalado. Es mal signo”, declaró Paul Ashworth, de Capital Economics.



Brasil ahorra U$ 1,000 millones en energía

Brasilia / AFP

Brasil ahorró mil millones de dólares en energía en los cuatro meses del horario de verano que concluirá en la medianoche del sábado al domingo, cuando los relojes se atrasen una hora, informó el viernes el Ministerio de Minas y Energía.



El Distrito Federal de Brasilia y 10 de los 27 estados, entre ellos Río de Janeiro y Sao Paulo, volverán así al huso normal, tres horas menos que el GMT.



Históricamente el horario de verano rige desde octubre a febrero en los estados del sur, sureste y centro-oeste; regiones más distantes del Ecuador, en las que se logra un mayor aprovechamiento de la luz solar con el consiguiente ahorro de electricidad.



“La reducción obtenida este año generó una economía de 1.000 millones de dólares, que sería el valor de construcción de dos usinas térmicas a gas natural para atender la demanda de esas regiones”, dijo un portavoz del minister