Empresarios piden despolitizar Cenis

Despolitizar el tema de los Cenis (Certificados Negociables de Inversión) por las repercusiones económicas que tiene para el país, entre ellas la dificultad para que el gobierno consiga financiamiento, fue el planteamiento que hizo César Zamora, Presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, Amcham.



Amcham es una de las organizaciones empresariales que junto al Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, y la Asociación de Bancos Privados, Asobanp, hicieron público ayer un comunicado, en el cual señalan que la decisión de no pagar los Cenis provocaría un serio daño a la institucionalidad del país, el estado de derecho y la estabilidad económica.



La semana pasada el juez Quinto Penal de Audiencias, Julio César Areas, ordenó al Banco Central y al Ministerio de Hacienda la suspensión del pago de los Cenis, mientras concluyen las investigaciones en torno a la emisión de dichos títulos.



La decisión del juez fue tomada luego que la Fiscalía solicitara la suspensión del pago de los certificados y el procurador Hernán Estrada respaldó la posición de ambos de no pagar los Cenis mientras no concluyan las investigaciones del caso.



Zamora dijo que si existe una negociación establecida entre los bancos y el gobierno, se tiene que continuar, porque se está buscando lo que es más correcto para Nicaragua.



El empresario se refiere a la negociación que está llevando a cabo el gobierno y los banqueros, para renegociar la deuda de los Cenis.



Aunque el presidente Daniel Ortega y el presidente del Banco Central, Antenor Rosales, manifestaron su disposición de pagar los Cenis, Zamora dijo que es preocupante que autoridades judiciales estén solicitando que no se paguen dichos certificados.



“Lo que sucede es que si el gobierno no honra sus compromisos, nadie le va a prestar al Estado cuando requiera recursos, y aunque el Presidente de la República quiera pagar, pero un juez no lo deja, entonces hay un riesgo de prestarle al Estado, porque eso se le prestó al Estado para garantizar las quiebras bancarias”, apuntó.



El presidente de Amcham señaló que con una decisión como esa, se encarecerá todo en un país ya encarecido, y la preocupación es de todos los sectores, porque toca el bolsillo de todos los nicaragüenses.



“Es como que un juez de pronto diga que un billete de diez córdobas ya no tiene validez, y a esos problemas nos estamos metiendo”, subrayó.





Restringe oferta de crédito

A través de un comunicado publicado en medios de comunicación escritos, las tres organizaciones empresariales señalaron que el no pagar los Cenis “deteriora la calificación de riesgo del país, restringiendo la oferta de crédito o encareciéndolo, provocando un aumento en las tasas de los préstamos, afectando negativamente la producción y el crecimiento económico”.



El pronunciamiento indica además que la posición de no pago de los títulos emitidos por el BCN, afectan adversamente la credibilidad del Estado, dificultando la colocación de deuda por parte del gobierno y Banco Central, reduciendo la capacidad de las autoridades gubernamentales de honrar sus obligaciones mediante la emisión y colocación de títulos valores, además de que disloca la capacidad del banco para combatir la inflación.



“Consideramos que estas acciones tomadas en forma injustificada solamente causan perjuicios al país, por lo que instamos a nuestras autoridades a la reflexión acerca de la gravedad de estos eventos, para evitar que en el futuro se presenten situaciones similares que afectan el proceso de fortalecimiento económico e institucional de nuestra nación”, dice en su parte final el comunicado.