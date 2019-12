Inflación en Nicaragua preocupa al Fondo Monetario

Representantes de la misión técnica del Fondo Monetario Internacional, FMI, y el presidente del Banco Central de Nicaragua, BCN, Antenor Rosales, abordarán el tema de la inflación, un indicador que preocupa a ambas partes por el alto nivel que ha logrado últimamente, y que para frenarla, el gobierno estudia la implementación de una serie de medidas económicas.



En una conferencia de prensa, previa a la reunión con los delegados del FMI, Rosales informó que reducir la inflación es una de las tareas fundamentales de la institución a su cargo, y que entre las medidas conducentes a disminuirla está aumentar las tasas de interés.



Explicó que con el aumento de las tasas de interés se realizará un mayor número de operaciones de mercado abierto que ayudarían a su disminución.



Agregó que también están estudiando la reducción de la tasa de deslizamiento, que actualmente es del cinco por ciento anual y que también podrían tocar el encaje legal.



El encaje legal es un porcentaje de los depósitos que por ley la banca debe tener en el Banco Central de Nicaragua y cuya tasa actualmente es del 16.25 por ciento.



El presidente del BCN dijo que analizarán si la inflación de Nicaragua es producto de un exceso de liquidez, porque hasta el momento todo hace indicar que es producto de la oferta, aunque algunos creen que está en el lado de la demanda.



“Hay distintos puntos de vista y he invitado a los economistas para que discutamos ese punto, y seguramente en la próxima semana vamos a discutir con ellos una propuesta del impacto que tiene el deslizamiento en la tasa de inflación anual, y estoy seguro que las voces serenas de todos los nicaragüenses van a aportar para que tomemos la mejor de las decisiones”, expresó.



En 2007 la tasa de inflación cerró en 16.8 por ciento, una de las más altas en los últimos ocho años y de las más elevadas a nivel de América Latina, sólo por debajo de la de Venezuela, mientras la tendencia en este año es que continuará siendo alta.



Luis Cubeddu, jefe de la misión técnica del FMI que está en el país, afirmó que es conocido el “brote” de inflación que se produjo en 2007, y que van a discutir con el gobierno nicaragüense cómo tratarla mejor y asegurar que las políticas fiscal, monetaria y salarial, sean consistentes con una reducción de la inflación en 2008.



Revisarán cumplimiento de programa

El funcionario del FMI dijo que el objetivo principal de la misión es evaluar las metas de desempeño del programa económico y financiero.



Agregó que tanto las metas fiscales como monetarias han sido cumplidas con cierta holgura, algo que destacó como positivo, y añadió que la política macroeconómica continúa siendo prudente.



El presidente del BCN, Antenor Rosales, dijo que la misión técnica del FMI y el equipo del gobierno discutirán los temas relacionados al programa de crecimiento y lucha contra la pobreza, el cumplimiento del mismo en el año 2007 y las perspectivas del año 2008.



Mencionó que han acordado con el Fondo que los salarios en el gobierno deben estar en correspondencia con el crecimiento de la economía, y que les presentarán una propuesta para el incremento de la masa salarial, sobre la cual prefirió no adelantar nada.



Indicó que en el encuentro van a ser abordados los esfuerzos en la lucha contra la pobreza y que tienen los datos que demuestran cómo en 2007 se avanzó en este tema.



Tocarán tema de cooperación

Consultado sobre la supuesta exigencia del FMI para que se hagan más transparentes los recursos de la ayuda venezolana, Rosales dijo que el organismo internacional no les exige nada y que en todas las reuniones entre ambas partes se ha abordado el tema de la cooperación en general.



“Lo que hemos sostenido claramente con el FMI es que es necesario desarrollar cada vez más nuevos niveles en Nicaragua de transparencia, claridad, precisión, y por lo tanto, sobre la cooperación en general y en particular la venezolana, se va a informar todo aquello que esté relacionado a la misma, sin ningún tipo de limitaciones”, apuntó.



Por su parte, el diputado Wálmaro Gutiérrez dijo desconocer la supuesta demanda de transparencia sobre los fondos venezolanos que algunos sectores aseguran que hizo el FMI.



“Toda la cooperación internacional está bajo el alero de la Ley 550, bajo la Ley de Endeudamiento Público y el Presupuesto de la República”, indicó.



El parlamentario añadió que la impresión que tiene sobre la cooperación venezolana es que han tratado de crear una manipulación perversa a través de este tema, queriendo descalificar el apoyo que Venezuela brinda al país.



Los representantes del gobierno dijeron que le solicitaron al FMI su apoyo en una conferencia internacional para conseguir recursos para aliviar problemas originados por el huracán “Félix”.