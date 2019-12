Abc de las Pymes

La apatía en las capacitaciones



A lo largo del camino, sobre el tema de la capacitación en las micro, pequeñas y medianas empresas, me he encontrado con diversas repuestas sobre la importancia de la misma: sí, no, probablemente… depende del tipo… etc.



Se preguntarán entonces ustedes a qué obedece esta diversidad de opiniones. ¿Se trata de una cultura apática de los beneficiarios por capacitarse? ¿Se debe al grado de percepción de lo que realmente requieren las Mipymes? ¿Falta de recursos económicos?

En primer lugar, las estadísticas oficiales indican que la mayoría de las capacitaciones son financiadas a través de países amigos cooperantes, Organismos No Gubernamentales y gobierno, ya que es extraño encontrar Mipymes que consideren un imperativo invertir en su formación, tanto gerencial como técnico-productiva.



Por otro lado, los principales argumentos que expresan los beneficiarios para mantener esa actitud apática en las capacitaciones son las siguientes:

1º. Haber asistido a seminarios muy “cortos” y fuera del contexto nacional.



2º. El “facilitador” no posee una capacidad idónea de comunicación y transmisión del conocimiento.



3º. Inexistente “motivación” del emisor con el receptor.



4º. Factor “irremediable” del tiempo. Capacitaciones maratónicas y no participativas.



Independientemente de cuál fuese el motivo, lo importante es que reconozcamos el viejo refrán:

“Nunca terminamos de aprender”, y nunca está de más adquirir nuevos conocimientos o técnicas.



Por lo tanto, querido lector, contestémonos algunas interrogantes.



- ¿Desarrolla usted algún tipo de registro (clientes, entradas, salidas)?

- ¿Conoce usted cuánto debe vender para alcanzar su punto de equilibrio?

- ¿Ha cuantificado correctamente sus costos?

- ¿Tiene alguna anotación donde proyecte sus ventas?

- ¿Sabe cuántos son sus ingresos, menos los egresos por día?

- ¿Ha identificado plenamente su competencia?

- ¿Posee una idea clara de cuáles productos son los que más le demandan sus clientes?

- ¿Ha ubicado equipos que le ayudarían a mejorar su proceso productivo?

La cantidad de respuestas afirmativas que usted haya realizado le servirá como autodiagnóstico para conocer el grado de necesidad de capacitación. Si no lo ha hecho, empiece hoy mismo. ¡Nunca es demasiado tarde!

Doctor en Ciencias Administrativas. Doctor en Ciencias Empresariales. Autor del libro Autodiagnóstico de las pequeñas y medianas empresas y Presidente de CONSEDE.