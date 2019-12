Nicaragua debe mejorar clima para atraer más inversiones

La necesidad de garantizar el respeto al libre mercado y a la inversión extranjera en Nicaragua fue el mensaje central del discurso del subsecretario de Comercio Exterior de Estados Unidos, Christopher Padilla, durante un encuentro que sostuvo con representantes de dos cámaras empresariales en Managua, en una visita que tiene como objetivo conocer los avances del Cafta en este país.



En un almuerzo con empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, y la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, Amcham, el funcionario estadounidense aseguró que el capital es cobarde y los inversionistas extranjeros no llegan a lugares donde existe el temor de que su dinero se va a perder.



El mensaje del subsecretario de Comercio Exterior se da en momentos en que diversos sectores empresariales enfrentan problemas con el gobierno, como es la suspensión de proyectos urbanísticos en la zona sur de Managua y el reclamo de la devolución de la empresa Solka por parte de sus legítimos dueños.



“Es por eso que el mensaje del gobierno de Nicaragua para el mundo y el mercado mundial es de suma importancia. Los inversionistas internacionales responden a un clima de inversión positivo, con estabilidad, y la retórica que critica los negocios puede espantarlos”, argumentó el funcionario norteamericano.



Padilla dijo que el Cafta (Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos), que en abril cumplirá dos años de vigencia, creó las condiciones para el éxito, pero que no lo garantiza, porque los inversionistas tienen la oportunidad de ir a otro lugar si no tienen la confianza de que el país seguirá el camino de la democracia y el libre mercado.



Añadió que el Cafta debe estar apoyado por un sistema democrático, de respeto para el libre mercado, y respeto para los inversionistas, para que el clima de negocios en Nicaragua sea amistoso.



Padilla recordó que hace 25 años Nicaragua y Estados Unidos tenían posiciones opuestas en el hemisferio, marcado por grandes divisiones, pero que ahora tienen una fuerte relación de intereses económicos y de seguridad, y pueden trabajar juntos para mejorarla.



“Es muy importante que ustedes sepan que los Estados Unidos mantendrán cooperación con cualquier gobierno que respete la democracia y el libre mercado, a pesar de su orientación política de izquierda, centro o derecha”, pero en el contexto del respeto a la democracia y el libre mercado, agregó.



“Los Estados Unidos están haciendo su parte, trabajando por el éxito del Cafta, espero que el gobierno de Nicaragua realice su parte, enviando un fuerte e inequívoco mensaje de que la inversión extranjera es bienvenida en Nicaragua”, señaló Padilla, tras manifestar que esto es importante para el sector privado y para reducir la pobreza.



Dijo que el compromiso del Cafta es el motor primordial para el libre mercado, y es determinante para atraer inversiones creadoras de fuentes de empleo para este país.



Competitividad

frente a China

El subsecretario de Comercio Exterior de Estados Unidos dijo que el Cafta también está jugando el rol de preservar la competitividad de nuestro hemisferio versus China, ya que en Estados Unidos hay mucha ansiedad sobre el país asiático, que representa un desafío para la industria textil de Nicaragua.



“Podemos unir esfuerzos para fortalecer nuestras industrias, para competir con China”, puntualizó.



Orlando Solórzano, titular del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, Mific, dijo que preocupa lo que pueda pasar con el caso de Honduras, y que la desgravación arancelaria, como se negoció de manera bilateral, está creando distorsión y tratarán de resolverlo con los mecanismos de la integración centroamericana.



Por su parte, Roberto Brenes, director ejecutivo de Nicaexport, consideró que con Nicaragua casi no ha habido problemas, pero que si se pudiera renegociar algo del Cafta, se buscaría ampliar la cuota de lácteos, que quedó muy pequeña, porque se completó muy rápido el año pasado, pese a que hay más producción.