Ganadería nicaragüense tiene un enorme potencial

Incrementar los rendimientos de la producción ganadera, que son demasiado bajos en carne y leche, es el objetivo de un programa de apoyo al sector que está llevando a cabo la Universidad Nacional Agraria, UNA, con el apoyo del Instituto de Desarrollo Rural, la Comisión Nacional Ganadera, Conagan y el organismo japonés JICA.



El programa incluye la capacitación de pequeños y medianos ganaderos en temas como manejo de la propiedad, de pastos, genética de los animales y administración de la finca, para que la producción tenga una lógica comercial.



Telémaco Talavera, Rector de la UNA, dijo que el proyecto de mejoramiento de la productividad de pequeños y medianos ganaderos se está implementando en Boaco y Chontales.



Explicó que como los índices productivos de Nicaragua están muy bajos, la rentabilidad se vuelve también baja, y eso redunda en una situación económica crítica para el productor y el trabajador que se emplea en la finca, pero también tiene un impacto nacional, porque la ganadería ocupa un importante peso en el Producto Interno Bruto (PIB) del país.



El rector de la UNA mencionó que en leche el rendimiento promedio es de tres litros por vaca, ni siquiera el 50 por ciento del nivel mínimo que se debería tener.



Añadió que ese bajo rendimiento está asociado al manejo de la genética, a la administración de la finca y a la capacitación de los técnicos que atienden a los productores.



“Estamos trabajando en los factores que inciden en esa baja productividad, pero igualmente en carne la producción es muy baja”, expresó.



Dijo que un novillo para alcanzar los 400 kilos tarda mucho tiempo, y una vaca dura el doble en reproducirse, lo que ocasiona al productor problemas de pasto, porque el intervalo en que una vaca tiene un ternero, muchas veces es el doble del que debería tardar, haciendo que el animal coma el doble de pasto por cada cría que nace.



El apoyo también incluye la prevención de enfermedades como mastitis, manteniendo programas de vacunación para evitar la entrada de otros males que aún no se encuentran en el país.



Potencial enorme

Pese al bajo rendimiento y otros problemas que enfrenta la ganadería, Talavera mencionó el potencial enorme que tiene el sector, que ha mejorado su cuota de participación en las exportaciones.



Aseguró que sólo Venezuela podría comprarnos cualquier cantidad de carne y leche, pero no tenemos suficiente producción, no sólo en cuanto a número de ganado,

sino por la baja productividad.



Agregó que de nada sirve producir si no existe mercado para los productos, pero en el caso de Nicaragua existe mercado tanto para la producción local como para la exportación.



Además del apoyo antes mencionado, Talavera afirmó que están brindando facilidades para el trabajo técnico, como la compra de básculas para llevar el control del peso del ganado, y mejoran las condiciones de las fincas, en lo que son los corrales, mangas para manejo de los animales y medios de transporte (motos), para que los técnicos de las municipalidades puedan

trabajar con los productores.