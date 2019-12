Lento avance en negociaciones con Unión Europea

Los períodos de desgravación arancelaria para diferentes canastas de productos son uno de los temas en que se avanzó ayer en el campo comercial en la ronda de negociaciones del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, UE, informaron empresarios que asisten al encuentro.



Mario Amador, Director Ejecutivo del Comité Nacional de Productores de Azúcar, CNPA, informó que la UE propuso períodos de desgravación arancelaria de 3, 5 y 7 años, mientras Centroamérica quería que tuviera plazos similares al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica, Cafta en inglés, de 5, 10 y 15 años.



Al final se logró un consenso de 3, 5 y 7 años, y dos canastas especiales: E 1 y E 2, que incluirían los productos sensibles, que requieren plazos de desgravación más largos.



Amador dijo que en general no se ha avanzado mucho en las negociaciones, ya que por el momento se están definiendo los temas a discutir y afianzando conceptos básicos, pero Centroamérica sentó su posición del interés de negociar con amplitud la mayoría de temas.



Aseguró que Europa presentó tres temas que para ellos son fundamentales: derechos humanos, control de armas de destrucción masivas y lucha contra el terrorismo. Por su parte, Centroamérica propuso los temas: democracia, derechos humanos y equidad en la negociación.



El funcionario del CNPA indicó que todos están de acuerdo en impulsar el tema de derechos humanos, pero que hay que definir parámetros, porque no es lo mismo una cárcel en Europa, que tiene muy buenas condiciones para los reos, y la de Tipitapa.



Además, señaló que se pretende que los problemas generales no obstaculicen los temas comerciales.



Libre acceso para azúcar

Amador aseguró que aún no se ha presentado ninguna propuesta sobre el acceso a mercados de productos específicos, pero que en el caso de los azucareros, mantienen su posición de querer obtener libre introducción de azúcar al mercado europeo.



Además del libre acceso, los azucareros proponen que se establezca una cláusula de una estricta regla de origen para el producto europeo, para garantizar que el azúcar que entre a un país centroamericano venga de una de las naciones de Europa y no de sus colonias o ex colonias.



Dicha cláusula pretende evitar que algunos países europeos importen azúcar barata y luego reexporten, tal como hacen algunas naciones del Caribe, que compran a diez dólares el azúcar en el mercado internacional y venden luego la de ellos a 20 dólares al mercado preferencial estadounidense.



La propuesta de los azucareros incluye establecer otra cláusula de exportador neto, que permita a un país exportar azúcar hasta que su industria haya logrado abastecer su mercado local, tal como lo hace Nicaragua.



El problema que tienen los europeos es que producen azúcar a base de remolacha, que resulta más cara que la producida a base de caña de azúcar, además de que la mayoría de países de ese bloque no pueden abastecer su propia demanda y podrían tratar de hacerlo con productos de sus colonias o ex colonias, que son protegidas por el viejo continente.



Centroamérica cuenta con un excedente de producción de unos 2 millones de toneladas de azúcar, las que podrían exportar en conjunto a Europa.