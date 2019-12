Mensajes duales afectan credibilidad gubernamental

La dualidad en el mensaje externado por el gobierno en torno al tema de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis) fue una grave señal hacia los mercados de capital, sostuvo el sociólogo y economista Cirilo Otero.



Otero, Presidente del Centro de Iniciativas de Políticas Sociales y Ambientales, expresó a EL NUEVO DIARIO que el FMI pedirá explicaciones al gobierno sobre esas dualidades, porque primero dijo que no iban a pagar los Cenis, posición que desautorizó el presidente del BCN, Antenor Rosales, al decir posteriormente que sí los pagarían.



Al comentar sobre la presencia en Managua de una delegación del FMI que encabeza Luis Cubeddu, Otero afirmó que esas dualidades “provocaron ruidos que afectaron la imagen de Nicaragua en los mercados de valores internacionales”.



Agregó que una especulación llega a la bolsa de valores de Nueva York y todo se cae, igual sucede en este caso, al tiempo que consideró que “la actitud de Antenor Rosales (de que se iban a honrar las deudas provocadas por los Cenis) fue la más correcta, porque el banco paga”.



Ese pago lo hace si el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se lo da, y “no olvidemos que el titular de ese ministerio es miembro del Consejo Directivo del Banco Central, instancia que controla la política monetaria del país.



Objetivo de la misión en Managua

Otero dijo que la misión del FMI llegó más abierta en esta ocasión, al parecer porque había demasiada especulación en torno a los Cenis, a la creación de la comisión interinstitucional y al proceso inflacionario, agregándole lo de la devaluación que está en estudio.



Para el especialista, la misión del FMI revisará la tendencia inflacionaria que tiende más a aumentar que a detenerse o disminuir, además revisará de dónde van a salir los recursos para aumentar el gasto público en los rubros de salarios y nuevas inversiones.



“Teóricamente hay un ingreso de unos 400 ó 600 millones de córdobas para un programa de carreteras y otras cosas, a la par de que en el Presupuesto de la República están aprobados otros 400 millones de córdobas para los proyectos Hambre Cero y Usura Cero.



“Esos recursos van a producir una perturbación en la economía”, sostuvo Otero, quien es del criterio que “el gobierno seguramente propondrá a la delegación del FMI una forma de incentivar las unidades familiares y comerciales para absorber esa masa monetaria que va a estar disponible”.



Si esto no lo demuestra bien el gobierno, “el FMI va a recomendar que no echen andar esos proyectos, porque eso estimulará el proceso inflacionario”, al tiempo que dijo que al organismo le interesa también el pago de deudas y el fortalecimiento de las reservas internacionales, que se incrementaron en el último trimestre tres por ciento.