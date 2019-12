Breves económicas Jorge Eduardo Arellano

28 Febrero 2008 |

8:36 p.m. |

END

Economía de EU casi se frenó a fines de 2007

WASHINGTON / AP

La economía prácticamente se frenó en el último trimestre de 2007, agobiada por las crisis hipotecaria y crediticia que hicieron que individuos y comercios gastaran e invirtieran menos.



El Departamento de Comercio informó el jueves que el producto bruto interno aumentó a un ritmo cansino del 0,6% en el período octubre-diciembre. El registro --igual al del cálculo inicial de hace un mes-- puso de manifiesto cuánto impulso ha perdido la economía. En el trimestre anterior, la economía aumentó a un 4,9%.



El Producto Interno Bruto mide el valor de todos los bienes y servicios producidos en un país y es el mejor barómetro sobre la salud económica nacional. “La economía apenas se mantuvo a flote’’, comentó Nigel Gault, economista de Global Insight.



En el nuevo informe el panorama de la vivienda era sombrío. Los constructores redujeron sus inversiones en proyectos inmobiliarios en nada menos que en un 25,2% sobre una base anual en el cuarto trimestre, la mayor reducción en 26 años. Y aunque se redujo el crecimiento económico, aumentó la inflación, un indicio que podría amenazar nuevos nubarrones sobre la economía.



Bush critica intentos renegociadotes del Nafta

WASHINGTON / AP

El presidente George W. Bush criticó el jueves a los candidatos presidenciales demócratas por sus intentos de renegociar el acuerdo de libre comercio para América del Norte (Tlcan o Nafta), e incluso retirar a Estados Unidos de esa asociación que desde 1993 comparte con México y Canadá.



“La idea de un retiro unilateral de un tratado de libre comercio sólo para buscar anotarse unos puntos políticos no es una buena política’’, dijo. “No sirve por mérito propio ni tampoco como mensaje a nuestros pueblos que de buena fe negociaron y firmaron un tratado con nosotros’’.



Hillary Clinton y Barack Obama, que se disputan la nominación presidencial del Partido Demócrata, están enfrentados sobre los beneficios del Nafta en un intento de ganarse el voto de sectores sindicales entre los cuales el tratado es impopular.



Ambos han dicho que estarían dispuestos a retirar a Estados Unidos de ese acuerdo, el primero de libre comercio firmado por Estados Unidos, si México no acepta renegociarlo.



Estados Unidos no se encamina a una recesión

WASHINGTON / AP

El presidente George W. Bush afirmó que Estados Unidos no se encamina a una recesión y, pese a admitir su preocupación por la lentitud del crecimiento económico, rechazó por ahora la concesión de nuevos estímulos.



“Veremos los efectos de este paquete para el crecimiento’’, dijo Bush en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, tras admitir que algunos legisladores están hablando de un segundo paquete de estímulos económicos. “¿Por qué no dejamos que el primer estímulo, que pareció una buena idea en su momento, tenga la oportunidad de surtir efecto?’’

Su panorama sobre la economía fue decididamente más optimista que el de muchos economistas, quienes advierten que el país se acerca a una recesión o ya está en ella. “Me preocupa la economía’’, afirmó. “No creo que nos encaminemos a una recesión’’.



Por su parte, el aspirante a la candidatura presidencial demócrata Barack Obama dijo que la economía “está al borde de una recesión’’, de lo que culpó a las políticas económicas de Bush y el aspirante presidencial republicano John McCain.



Desempleo en alza en Brasil

BRASILIA / AP

El desempleo en enero alcanzó 8%, una leve alza desde el nivel de desocupación de diciembre, de 7.4%, impulsado por una baja en las contrataciones del sector comercio, informó el jueves el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).



No obstante, la tasa de desocupación para el primer mes de 2008 se mantuvo por debajo del mismo mes en 2007, cuando alcanzó 9.3%, según el informe del organismo gubernamental basado en las seis principales regiones metropolitanas del país.



De acuerdo con un comunicado publicado en el sitio de internet del IBGE, el desempleo en Brasil alcanzó su punto más alto del último año entre marzo y mayo, con 10.1%, y desde entonces ha venido cayendo. El desempleo de diciembre es el más bajo que se ha registrado desde que el IBGE estableció el actual sistema de estadísticas laborales en el 2002.



El alza de enero es la primera modificación hacia arriba en el índice de desocupación desde mayo, aunque economistas han comentado que es normal debido a que muchas empresas contratan personal temporal en diciembre para hacerle frente al período de mayores ventas del año.