Centroamérica, ¿un paraíso fiscal?

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los paraísos fiscales son territorios o países que presentan algunas características típicas, entre ellas:

a) Una baja o nula tributación directa, que se manifiesta en sistemas tributarios que no cobran impuestos sobre ciertos ingresos, o que establecen normas en base al principio de territorialidad, por lo que todos los ingresos generados afuera de sus fronteras no pagan impuestos; además, establecen ventajas fiscales a ciertas actividades productivas.



b) Amplia protección del secreto bancario, lo que disminuye la capacidad de fiscalización.



c) Ausencia de controles de cambio, lo que implica que quienes no residen en el paraíso fiscal pueden hacer transacciones en divisas sin ningún control o restricción.



La OCDE señala que para identificar un paraíso fiscal tiene que coexistir junto con la baja o nula tributación alguna de las otras circunstancias. Centroamérica guarda mucha relación con estas características, aunque con diferente intensidad en cada país.



Con excepción de Honduras, la totalidad de países aplican el principio de gravar únicamente la renta de fuente nacional o territorial, y en todos se utilizan sistemas cedulares que discriminan la tasa del impuesto dependiendo del origen del ingreso (salarios, dividendos, intereses, ganancias de capital).



También existe un amplio listado de actividades sujetas a regímenes tributarios especiales que eximen del pago de impuestos principalmente a sectores económicos dinámicos.



Asimismo, la legislación actual, aunque con algunas mejoras, aún hace lento el acceso de la administración tributaria a la información bancaria, limitando la capacidad fiscalizadora de estos entes y, por ende, la posibilidad de intercambiar información con otras administraciones tributarias.



Finalmente, ningún país cuenta con un mecanismo de auditoría fiscal sobre el manejo de divisas.



La existencia de privilegios, propia de los paraísos fiscales, no solamente vulnera la justicia tributaria sino que, al disminuir los ingresos del Estado, resulta nociva para financiar el cumplimiento de los compromisos gubernamentales de carácter social, económico y político.



La sociedad centroamericana deberá replantear su política fiscal, y comprender que los impuestos son un medio para orientar una parte de la riqueza surgida de la actividad económica al sostenimiento de los Estados y, eficientemente empleados, constituyen una condición para el desarrollo social, pues ayudan a distribuir los beneficios de la actividad humana.