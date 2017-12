El Gallo más Gallo realizó primer campamento: “Yo cambio el mundo”

Como parte del Programa de liderazgo estudiantil y empleabilidad, El Gallo más Gallo realizó su primer campamento: “Yo cambio el mundo”. La actividad se llevó a cabo en “Vida Joven”, ubicado en el departamento de Jinotega, en donde 60 estudiantes de excelencia académica de los diferentes departamentos del país tuvieron la oportunidad de participar de actividades recreativas y de convivencia con la finalidad de enriquecer su crecimiento personal, perfil laboral y desarrollar las competencias del siglo XXI.

Anielka Morales Quiroz, coordinadora de Responsabilidad Social Empresarial de El Gallo más Gallo explicó que el Programa “Soy Cambio” apuesta por la educación de los jóvenes de escasos recursos, brindándoles oportunidades para que logren terminar sus estudios secundarios, opten por una carrera técnica y se inserten de forma exitosa en el mercado laboral. “Soy Cambio” me ha dado grandes bendiciones, no solo me han ayudado económicamente, sino a mejorar como persona. Antes tenía una vida humilde y complicada y ellos me han enseñado a ser especial”, manifestó Jobely Martínez, estudiante de undécimo grado.

Óscar Reyes sostuvo: “Estar en este campamento es bellísimo. Nosotros debemos ser unas personas que cambien Nicaragua, a como dice nuestro eslogan: “Yo cambio el mundo no teniendo dinero, sino siendo yo mismo”. Tengo una deficiencia física en mí pie y he aprendido que mi vida vale muchísimo, a pesar de todas las dificultades que uno tiene. Siempre uno tiene que brillar como una estrella, salir adelante, es necesario dejar ese pasado malo y construir un futuro próspero”.

El Gallo más Gallo invita a recordar que por cada compra realizada usted estará apoyando al programa “Soy Cambio”, el cual beca a 465 estudiantes de secundaria en escuelas públicas de todo el país, entre los 13 y 17 años de edad.