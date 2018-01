Empieza el año con lo mejor de Claro Video

En este 2018 Claro Video viene cargado con películas, series y documentales, con el fin de que las familias puedan disfrutar de los mejores filmes, llenos de acción, aventura, romance, comedia, suspenso y mucho más.

En los estrenos pago por eventos, podrás disfrutar de: Asesino: misión Venganza, It Eso, Kingsman: El círculo dorado, Conor Mcgregor: Notorious, Blade Runner 2049. Para los más pequeños del hogar están disponibles My Little Pony y Lego Ninjago.

También podrás disfrutar las mejores temporadas de tus series favoritas, como American Horror Story: Roanoke (Temporada 7), New Girl (Temporada 6), y Criminal Minds (Temporada 12).

Claro Video está disponible ingresando a www.clarovideo.com desde una PC o desde la aplicación Claro Video en teléfonos y tabletas Android, IOS y Windows, consolas de juegos y Smart TV.