Ganó 1 millón de córdobas con Banpro

El señor Hernaldo Denis García Álvare, de Managua, fue el ganador del quinto y último sorteo de la promoción “Premio Millonario Navidad 2017” de Banpro, quien al comprar con sus tarjetas de crédito y débito Banpro ganó 1 millón de córdobas.

El dichoso ganador señaló que cuando recibió la llamada de la Gerencia de Mercadeo Comercial, no lo creyó, hasta que recibió el correo confirmando la noticia, “me sorprendió, porque no me imaginaba que sería uno de los ganadores, había tantas personas utilizando sus tarjetas”, comentó al recibir el cheque junto a su familia.

Otros Ganadores

El Banco de la Producción (Banpro) sorteó entre su amplia y variada clientela 2 millones de córdobas fraccionado en cinco premios de: C$100 mil, C$150 mil, C$250 mil, C$500 mil y C$1 millón, saliendo favorecidos los señores: Valeria Reneé Castellón, María Auxiliadora Lanzas, Edmundo Rafael Umaña, Hernaldo García, todos de la ciudad capital y Aracelys Cano de Masaya.

El Lic. Julio Ramírez, vicegerente general de negocios de Banpro Grupo Promerica, junto al Lic. Juan Carlos Gurdián, gerente de negocios de personas y la Lcda. Edda Callejas, gerente de Mercadeo Comercial de la entidad financiera, felicitó al afortunado ganador, “seguiremos sorprendiendo con estas promociones a nuestros clientes dando muchísimos premios más. Los invitamos a que utilicen sus tarjetas Premia Banpro y el 1-800-1530 para los que realizan sus trámites a través de Telepagos Banpro”, expresó Callejas.

“Los estimulamos a visitar nuestra página Web www.banprogrupopromerica.com.ni y estar pendientes de cada una de las promociones que Banpro Grupo Promerica diseña y ejecuta para beneficio de sus clientes”, añadió la gerente.