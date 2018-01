Matagalpino ganó camioneta del año con Tip-Top

Restaurantes Tip-Top entregó una camioneta Tucson Hyundai 2018 al señor Carlos Adolfo Luna, originario de Matagalpa, quien resultó ganador de la promoción "Buenos momentos que duran para siempre".

Otros ganadores se llevaron computadoras, celulares, Xbox, relojes fitness, bandas de mano fitness y Smart TV distribuidos por tiendas La Curacao

"Me siento contento de este premio, no lo esperaba. Me llamaron pero no me dijeron que había ganado una camioneta, doy gracias a Dios y a Tip-Top por este premio", manifestó el ganador mientras recibía las llaves de la camioneta distribuida por Deshon & Cia.

Dinámica

Los ganadores son provenientes de las distintas partes del país y participaron del sorteo al comprar dos tipos de combos: la cubeta navideña Tip-Top o el TiPop.

La cubeta navideña contaba con empaque multiuso más doce piezas de pollo tradicional o Krispy, cinco ensaladas regulares, cinco órdenes de papas fritas y cinco bebidas gigantes de 32 onzas. Mientras que el nuevo vaso TiPop con una orden de Pop Corn Chicken y una Coca Cola gigante de 32 onzas.

La promoción estuvo disponible en los 43 restaurantes Tip-Top de todo el país.

"En restaurantes Tip-Top creamos campañas especiales e innovadoras para sorprender a nuestros clientes con grandiosos premios y en esta ocasión nos llenamos de alegría porque anunciamos a los 30 felices ganadores de esta promoción", expresó Ana Francis Lanzas, gerente de mercadeo y negocios de DeliPollo S.A.

"Invitamos a todos nuestros clientes a seguir disfrutando del sabor de los buenos momentos, porque constantemente estamos realizando promociones llenas de fabulosos premios", agregó Lanzas.