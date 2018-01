Reconocen a escuelas que fomentan el ahorro

BAC Credomatic, a través del programa “Ahorrando para tu futuro: Chanchitos”, entregó premios a siete escuelas de los distintos departamentos por fomentar el hábito del ahorro en sus estudiantes.

Dora Belén Hernández cursará sexto grado este 2018 en el colegio Corazón de Jesús, en Masaya. Ella fue una de los 2,300 niños y niñas que participaron en el programa durante el año 2017. “Cuando llegaron del BAC a proponernos el hábito del ahorro me motivó mucho ahorrar. Mi meta fue de 4,000 córdobas y logre ahorrar 4,326. En mi casa hay un taller y todo lo que hacían de aire pedía las monedas y las guardaba en mi chanchito. Ahora me quiero comprar útiles escolares y una mochila para que mis padres no gasten mucho”.

Alba Aguirre, coordinadora de Sostenibilidad de BAC Credomatic, expresó que “tenemos 29 escuelas este año con el objetivo de que cada sucursal del BAC apoye a cada institución. Se les visita una vez al mes y nuestros colaboradores de cada sucursal mantienen un contacto directo con los delegados departamentales del Ministerio de Educación (Mined), con los directivos, docentes y estudiantes. Tenemos 7 años en este proyecto y esperamos extenderlo”.