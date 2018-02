Lanzan primer Feria Expologistics Nicaragua 2018

El instituto Iberoamericano para el Fortalecimiento Empresarial (Inife) junto a ND Medios realizaron el lanzamiento oficial de la primer feria Expologistics Nicaragua 2018, la cual se estará realizando el 18 y 19 de abril en el Hotel Camino Real, con el objetivo de ser una plataforma para reunir a todos los actores importantes dentro de la industria logística y al transporte intermodal.



Noel Estrada, Presidente de Inife, expresó que esta feria está enfocada en el sector logístico, ya que es innovadora y está dirigida para este campo en nuestro país. "Nicaragua durante estos últimos años ha tenido un crecimiento macro económico sostenible, por lo tanto nosotros apuntamos a que nuestro comercio exterior e interno puede tener un auge mayor, y ante esa necesidad de poder tener empresas con productos y servicios que se puedan presentar en una feria para dinamizar, hemos tomado la decisión junto a las diferentes empresas que se han sumado a este esfuerzo de poder presentar en Nicaragua algo innovador al sector logístico y transporte intermodal dónde podrán encontrar el servicio más completo de toda la industria en Nicaragua", añadió Estrada.



Por su parte Sirama Juárez, gerente de ventas de ND Medios, expresó que para ND Medios y todo el grupo editorial es de suma importancia ser parte de Expologistics 2018 "La logística es el corazón de las exportaciones y es uno de los corazones de la economía, y nuestro objetivo es crear un evento más robusto tomando en cuenta todo nuestro equipo ", expresó Juárez

Estrada agregó que dentro de las empresas que se suman se encuentran el Grupo Auto Start Comercial y Manisa. “Necesitamos que cada vez más Nicaragua comprenda que es necesario ir creando cultura en innovación en nuevos procesos de automatización y ordenamiento en cuestiones de inventarios y transporte logístico para todo el país, por ello invitamos a las empresas tanto del sector público como el privado a ser parte de este primer Expologistics 2018”, señaló.