Joven hondureña viaja todos los fines de semana para estudiar en la UNI

Con un promedio de 99.35%, la hondureña Fany Mendoza Aguilar es la mejor alumna del programa de posgrados de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Esta joven de 21 años es ingeniera industrial, recorre todos los fines de semana más de 220 kilómetros, equivalentes a 7 horas, rumbo a Managua con el propósito de estudiar el Posgrado de Sistemas Integrados de Gestión que ofrece la UNI.

¿Por qué escogiste la UNI y cómo te distes cuenta del programa de posgrados y maestrías?

Actualmente trabajo en una empresa llamada Caribbean Appetizers, que es una procesadora de jalapeño relleno con queso que comercializó a Estados unidos, Canadá, mercado local y otras líneas de producción. Como mi meta, a mediano plazo, es convertirme en auditora certificada de planta de alimentos para, precisamente, complementar el área en que trabajo, decidí estudiar algo que me lleve hasta allí; pero ninguna universidad de Honduras me ofrecía un posgrado integrado, así que busqué en Internet, fue una búsqueda intensa, hasta que encontré este posgrado en la UNI; el cual me ofrecía un estudio completo que abarcaba: calidad, seguridad y salud ocupacional, ambiente e inocuidad alimentaria, y decidí que esta era mi opción.

¿Cómo haces para viajar y cuánto tiempo te lleva?

Para poder viajar primero tuve que pedir permiso en mi trabajo, ya que trabajo de lunes a sábado y, para estar acá, tengo que salir los viernes al medio día. Gracias a Dios ellos me dieron su aprobación. Los viernes salgo a la una de la tarde de Choluteca, tomo un bus hacia Guasaule, una vez en la frontera hago todo un registro de migración y tomo otro bus de Gusaule a Chinandega; luego de Chinandega podría tomar un bus directo a Managua, pero lo que hago es que tomo el de León porque ahí están los buses de la UCA. Estoy llegando a Managua los viernes entre las 6 y 7 de la noche.

¿Cuánto gastas cada vez que viajas y cómo haces para costear los gastos de viaje y estudio?

Cada vez que vengo a Nicaragua gasto alrededor de C$1,500 a C$2,000. En pasajes de ida y regreso gasto alrededor de C$600 córdobas, más gastos de alimentación y copias o impresiones que realizo para mis clases, a eso también le sumo US$100 dólares de alquiler mensual que pago por quedarme el fin de semana. Respecto a los costos, yo he pagado prácticamente todo del salario de mi trabajo, mis padres me apoyan con los gastos y la alimentación en casa, pero yo de mi salario costeo mis viajes y el pago del posgrado.

Estudiar este posgrado en la UNI, ¿ha llenado tus expectativas?

La UNI ha llenado mis expectativas, lo que más me gusta de esta universidad es la metodología de enseñanza que utilizan, porque te dan toda la base teórica (normas, legislación, herramientas), ejemplos prácticos en clases y luego una evaluación de un proyecto al final de cada módulo que te hace poner en práctica lo aprendido. Respecto a los profesores, son realmente profesionales en el área que nos imparten y de su calidad para enseñar he aprendido mucho. El ambiente es muy agradable, las instalaciones de la UNI son bastante cómodas y he tenido la oportunidad de conocer a personas muy amables que me han brindado ayuda, cuando termine el posgrado me llevaré muy bonitos recuerdos de aquí.

¿Cómo haces para coordinar tus tiempos de estudios con tu trabajo y obtener excelentes calificaciones?

La verdad ha sido un poco difícil, casi no tengo tiempo el domingo porque ya regreso tarde y el lunes retorno a la rutina de trabajo nuevamente, pero en realidad cuando uno trabaja o estudia en lo que le gusta no lo siente tan cansado y estoy estudiando prácticamente en el área que trabajo y eso es lo que más me gusta, más que todo se trata de poner perseverancia y esfuerzo para poder lograr mis metas. Soy una persona que no puede estar sentada sin estar haciendo algo, me gusta estar estudiando, pensando, innovando y trabajando por las cosas que quiero.

¿Cómo aceptó tu familia el hecho de que viajaras tan largo para estudiar?

Me costó un poco. Yo estudié en Choluteca porque Honduras tiene la reputación de que es peligroso, entonces no me dejaron ir a estudiar a otro departamento. Cuando les dije que quería venir a Nicaragua a estudiar no les gustó mucho, porque acá no tenemos ningún familiar ni conocidos; pero hablé con ellos y les dije que era una gran oportunidad para mí y que me iba ayudar a cumplir el sueño, aparte Nicaragua tienen una reputación de ser un país muy seguro y con excelencia en la parte educativa. En el tiempo que llevo viajando, gracias a Dios no he tenido ningún percance, al principio me costó adaptarme porque no entendía las direcciones pero siempre me encuentro ángeles en el camino, la verdad la gente aquí es muy amable.

¿Te gustaría seguir estudiando en la UNI?

Actualmente estoy interesada en llevar un curso en mayo sobre inocuidad, que es de la ISO 22000, en el cual te especializan y luego te dan la opción de pagar para hacer un examen y ellos te entregan la certificación. Este curso será impartido por uno de mis profesores de posgrado y estoy interesada en llevarlo.

¿Cuáles son tus metas en este momento?

A mediano plazo me quiero convertir en auditora certificada de alimentos, pero también seguir estudiando y preparándome en el ramo de la ingeniería industrial y realizar un trabajo de calidad. Me apasiona mi trabajo y lo que estudio, y quiero ser mejor.

Perfil

Fanny Mendoza Aguilar

Edad: 21 años

Profesión: Ingeniería Industrial

País de origen: Honduras

Estudia el Posgrado de Sistemas Integrados de Gestión en la UNI.