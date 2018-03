Lanzan seguro para fracturas y quemaduras en adultos mayores

Como parte de su compromiso social y parte de la responsabilidad de brindar un servicio de aseguramiento novedoso, Iniser lanzó un nuevo seguro médico dirigido a adultos desde 40 hasta 90 años de edad.

El nuevo seguro cubrirá daños por quemadura, fractura o muerte accidental. Según el doctor Juan Tijerino Espinoza, director médico de Iniser, este es un seguro novedoso porque cubre a un grupo poblacional que la mayoría de las empresas aseguradoras en Nicaragua, y no solo en Nicaragua sino a nivel global no incluye. “Generalmente después de los 70 años no hay seguros que cubran a personas mayores incluso los mismos bancos no realizan préstamos a personas con cierta edad, sin embargo, sabemos que este grupo poblacional está expuesto a grandes cantidades de accidentes, que no necesariamente suceden en la calle sino que el 60 por ciento está sufriendo estos accidentes en casa, y ante esta necesidad y problemática Iniser otorga respuesta a este sector.

El costo

Tijerino expresó que los costos del seguro varían según el tipo y monto de la cobertura, indicando que son precios accesibles cuyo promedio oscila desde los 10 dólares mensuales.

Es un seguro de fácil suscripción, el cliente debe elegir la cobertura deseada según su capacidad de pago y llenar el formulario sencillo. Son 5 planes que van desde 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil y 25 mil dólares, que cubre muerte accidental, fracturas y quemaduras hasta por la suma asegurada. En caso de fractura, el reembolso será de acuerdo al tipo de fractura, y en quemaduras se reembolsará si es afectado más del 20 por ciento del cuerpo.

“Lo maravilloso de esta póliza es que es una póliza indemnizatoria, lo que significa que no importa si el asegurado va a una unidad de salud pública o privada, independientemente que el asegurado haya invertido dinero o no para atender ya sea quemadura o fractura a consecuencia de un accidente que está cubierto en la póliza reembolsaremos el monto correspondiente. El asegurado debe mostrar solamente la epicrisis médica, y factura si es el caso,” señaló el doctor.