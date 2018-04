Placenta Life presenta variedad de productos para el cuidado capilar.

La marca peruana Placenta Life lanzó para el mercado nicaragüense nuevas líneas de productos: Placenta Life Be Natural, Placenta Life Saloon y Placenta Life Intense, que constituyen un ritual completo de cuidado capilar adaptado para todo tipo de cabellos.

José Luis Villarán, gerente Comercial de Corporación Life, explicó que estas líneas fueron creadas específicamente para la mujer latina y que entre lo más novedoso podemos encontrar productos de tratamientos capilares como el shampoo con extractos naturales libres de sal, sulfatos y parabenos, e igualmente con las mismas características para los acondicionadores y las máscarillas.

Según Villarán, la linea Placenta Life Be Natural nos trae productos basados en insumos naturales como el Shampoo Placenta Life Be Natural - Repair Argan, que está diseñado para cabellos maltratados y contiene vitaminas para transformarlos en sedosos y brillantes, y el Placenta Life Be Natural - Nutri Quinua, hecho con proteínas que reaniman los cabellos debilitados por procesos químicos de colores o alisados.

“Entre nuestra gama contamos con nuestra nueva línea de tintes Placenta Life Intense, con insumos amazónicos que aseguran un ciento por ciento de cobertura e increible sedosidad y con los precios más bajos en la categoría de kits. Estos productos, al igual que el resto de la línea, los pueden encontrar en supermercados La Colonia y pronto en mayoristas y salones de belleza de todo el pais.”, indicó.

Los productos de Placenta Life serán distribuidos en Nicaragua por Hogarama S.A.. María José Águilar, gerente de País de Placenta Life, comentó que también se está introduciendo al mercado la línea “Placenta Life Saloon”; cuyos shampoos y mascarillas son libres de sal y parabenos, además de contar con ampolletas para el tratamiento capilar intenso.

Variedad

Asimismo, el gerente Comercial comentó que próximamente tendrán en el país una línea exclusivamente para hombres: Placenta Life For Men, la cual está conformada por dos productos: un Gel Negro con pigmentos que cubre el cabello de las canas con una coloración temporal y el Black Shampoo, que contribuye a fortalecer el cabello del hombre y a su vez a cubrir las canas gradualmente.

“Los productos para hombres cada día crecen más porque ya se están preocupando por el cuidado de su cabello y por ello, tratamos de innovar sobre este camino con un empaque parecido a una caja de whisky.”, agregó Villarán.