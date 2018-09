Claro Video anuncia los estrenos de septiembre

Claro Video ofrece para este mes de septiembre las mejores películas y series, un servicio streaming que te permite ver el contenido de tu preferencia desde una PC, celulares, tablet, consolas de juegos y/o Smart TV.

En la categoría de estrenos pago por evento estará disponible: Lady Macbeth (1 de septiembre), Solicitud de amistad (5 de septiembre), Chicas trágicas (5 de septiembre), Piratas de Somalia (6 de septiembre), Amor y disfunción (13 de septiembre) Deadpool 2 (13 de septiembre), ¡No vayas a colgar! (15 de septiembre), Verdad o Reto (23 de septiembre).

También estarán disponibles en la modalidad estrenos por catálogo, a partir del 1 de septiembre: Papá por siempre, Pequeña Miss Sunshine, El exótico Hotel Marigold, Una aventura extraordinaria y Pelotas en juego.

Para los amantes de las series, en este mes podrán ver El Rey del valle, la primera temporada de Sé quién eres, Perdóname Señor y La otra mirada (primera temporada).

En los estrenos Crackle, podrán ver Especial Marvel, que incluye películas como: Thor, Thor the Darkworld, Ironman 1, Ironam 2, Captain America: The first Avenger, Captain America: The Winter soldier; Top of the Lake: China girl; Maléfica, Preacher, tercera temporada; Colección Piratas del Caribe.

Para los reyes del hogar, en la sección estrenos Noggin, los infantes podrán ver el estreno de la serie Blaze And The Monster Machines - Especial Piggy 500; Rusty Rivets, segunda temporada; Paw patrol, Rugrats en su sexta temporada, Las Pistas de Blue, Dora la exploradora; Go Diego go; Dora y sus amigos en la ciudad; para que todos disfruten de una velada en familia y con muchas risas.