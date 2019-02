Budget Rent a Car, más sólido que nunca y con las mejores promociones

Budget Rent a Car, la empresa de mayor confianza y trayectoria en el servicio de renta de automóviles, presente en Nicaragua desde 1975, está más sólida que nunca, trabajando con todas sus sucursales en Granada, Matagalpa, aeropuerto, Chinandega, carretera a Masaya, San Juan del Sur, Hotel Holiday Inn y la oficina central, ubicada en los semáforos de ENEL Central.

La mística de trabajo de Budget Rent a Car, enfocada en la eficiencia y la calidad del servicio al cliente, les está permitiendo plantarle cara a la situación actual y aunque hicieron algunas reducciones, mantienen una atención eficaz, y para ello ya abrieron todas las sucursales que tuvieron suspendidas.

“En Granada somos el único Rent a Car que está funcionando. Está lento el movimiento, no podemos decir que no, pero tenemos que atender a nuestros clientes. Nos estamos recuperando no a los niveles anteriores, pero cada mes es mejor. Estamos en momentos difíciles, pero la renta de autos se mueve, como Budget Rent a Car estamos fuertes y estables. En Granada reabrimos el 1 de febrero y estamos en Plaza Inmaculada, a la entrada de la ciudad”, señaló Iván Solórzano, gerente general de Budget Rent a Car.

Como una de las premisas primordiales de la empresa es satisfacer la demanda de su clientela en cuanto a la actualización de los autos que rentan, ellos mantienen la calidad de sus servicios con una flota de 2018.

“Queremos expresarle al público que estamos trabajando como siempre enfocados en la buena atención, si necesitan un vehículo en Budget Rent a Car siempre encontrarán el que necesitan. Pueden llamar al 2255-9000 o hacer su reservación en budget.com.ni, con la reserva en 24 horas, con descuento adicional si se prepaga”, recalcó Solórzano.

Para esos enamorados o amigos que desean disfrutar al máximo el 14 de febrero cuentan con la promoción de que durante el fin de semana posterior al Día del Amor y la Amistad, al rentar no pagarás la tarifa, sino solo la cobertura. También cuentan con paquetes de tres y siete días, con los que rentando más, pagás menos.

Para los amantes de la playa, en San Juan del Sur, Budget está en el Hotel Victoriano, donde te ofrecen un paquete especial de 62 dólares el día, incluyendo la habitación.

Cabe resaltar que en 1975 llegó esta franquicia a Nicaragua y que en los años 80 fue la única que se quedó con el nombre internacional, pagando las regalías, por lo que ha servido a los nicaragüenses y a los turistas que visitan el país de manera ininterrumpida.

Adicional, Budget cuenta con un Ventacar, debido a que los clientes que rentan piden carros bastante nuevos, por lo que cambian las flotas con regularidad. Si está interesado en comprar puede llamar al 22559009. También puede recurrir a renta con opción a compra, lo cual es uno de los programas de adquisición de vehículos en Ventacar.

Y debido a que los bancos no están dando crédito para compra de vehículos y mucha gente tiene el 50-60% del valor en sus manos, en Budget les pueden ofrecer otras opciones para obtener su vehículo.

Asimismo, Budget cuenta con Nica Drive, “Tu Auto con Conductor Privado”, un servicio que te permite llamar para que un conductor privado te llegue a traer donde desees en Managua para trasladarte al aeropuerto o viceversa, por tan solo 25 dólares. Hay otro servicio con el cual por 35 dólares te recogen en cualquier hotel y te transportan a tu destino, con la particularidad de que tenés el auto disponible durante 3 horas. Nica Drive tiene una flota variada con sedanes, SUVS, microbuses y camionetas doble cabina.

Payless Rent a Car es otra marca del grupo que desde hace tres años ofrece renta de vehículos con un precio más bajo, los carros tienen un año más de edad que los de Budget y por el momento solo atiende en el aeropuerto. Este año tienen planes de abrir una sucursal en la ciudad de Managua para servir al cliente local y que puedan gozar de esta marca accesible para todo público.