Payless sigue creciendo en América Latina y Caribe

Payless Shoe Source está más firme que nunca en su compromiso con el crecimiento continuo en América Latina y Caribe.

“Estamos orgullosos de nuestros logros en América Latina y el Caribe, incluyendo nuestro liderazgo en participación de mercado y nuestra fuerte presencia en las tiendas”, comentó Mario Zarazua, CFO de Payless.

“Esperamos continuar con nuestro éxito en la región, agregando tiendas nuevas y ampliando nuestro alcance en línea. Si bien las tiendas de Payless en Norteamérica han enfrentado dificultades debido a un entorno minorista desafiante, nuestro próspero negocio en América Latina tiene un gran potencial de crecimiento rentable y sigue siendo una parte integral de nuestra estrategia a largo plazo”, indicó.

Payless cuenta con 420 tiendas en 20 países de Centroamérica, Sudamérica y Caribe. La compañía abrió 19 tiendas en ocho países en el 2018 y planea abrir nuevas tiendas este año en países donde ya tiene presencia. Payless lanzó el comercio electrónico en Costa Rica y Colombia en el 2018 y está explorando mercados adicionales.

La compañía tiene una posición de mercado número 1 o número 2 en cada uno de sus mercados Latinoamericanos y Caribe.

Los clientes de América Latina y Caribe acuden a Payless para comprar calzado y accesorios a la moda a precios excelentes, tanto para ocasiones cotidianas como especiales.

Respaldo

Payless ha solicitado voluntariamente un alivio en virtud del Capítulo 11 del Código de Bancarrota en el Tribunal de Bancarrota de los Estados Unidos para el Distrito Este de Missouri y algunas subsidiarias canadienses de Payless, también están solicitando protección conforme a la Ley sobre los Arreglos con los Acreedores de Compañías (“CCAA” por sus siglas en inglés) en el Tribunal Superior de Justicia de Ontario (Lista Comercial).

Las operaciones minoristas de Payless fuera de los Estados Unidos de Norteamérica, incluyendo sus tiendas propias en América Latina y Caribe, son entidades legales independientes y no están incluidas en el Capítulo 11 ni en las presentaciones de CCAA. Las ventas de liquidación de Payless en los EE. UU. y Puerto Rico no afectan, y no afectarán, a las tiendas en Latinoamérica, el Caribe y franquicias de la Compañía, las cuales continuarán operando con normalidad en todos los aspectos.

Fundada en 1956, Payless actualmente atiende a millones de clientes a través de su extensa red global que abarca 36 países en todo el mundo. Payless tiene 420 tiendas en América Latina, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam y Saipán y 370 franquicias internacionales en el Medio Oriente, India, Indonesia, Indochina, Filipinas y África.