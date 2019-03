Lego Education se multiplica en Nicaragua

“Empoderar Latinoamérica y poder llevar la metodología basada en el aprendizaje a través del juego a todos los países, con lo cual los niños tendrán la oportunidad de desarrollarse de forma tal que puedan enfrentar un futuro incierto, es la prioridad”, indica Claudette Muñoz, responsable de Lego Education en Latinoamérica.

Muñoz visitó Nicaragua recientemente, en respaldo al programa de robótica educativa que la empresa Comtech está desarrollando desde hace tres años en el país. Al respecto, Muñoz dijo que lo que buscan es “dotar a los chicos con habilidades del siglo XXI, el trabajo en equipo y pensamiento creativo, todo lo que les permita poder tomar decisiones y resolver problemas”.

Entre los objetivos de Lego Education señala que buscan desarrollar a los constructores del mañana, para que sean exitosos en el futuro.

Para Muñoz, en los próximos 20 años vamos a ver un cambio muy drástico en las habilidades que se van a requerir en los trabajos, “son trabajos que evidentemente están emergiendo del avance tecnológico, nosotros no podemos controlar cuáles son las carreras que se van a generar, pero lo que sí está en nuestras manos es dotar a los niños con habilidades para que puedan enfrentarlas”.

Apoyar en desarrollar niñas científicas

En Nicaragua, la experiencia de los proyectos de robótica educativa de Comtech con Lego Education han impactado ciudades en el interior del país como: Bilwi, Nueva Guinea, Waslala y otras donde han capacitado a docentes y a grupos de niñas sobre los beneficios que obtienen al aprender robótica.

Al consultarle sobre la participación de las niñas en los proyectos de ciencia, Muñoz asegura que “a nivel de Latinoamérica tenemos una importante participación de los niños en las categorías STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática). Los niños crecen con la idea de que los científicos son hombres, pero esto es algo que queremos cambiar, tenemos que empoderar. Tenemos una población muy importante de mujeres que se está perdiendo de esto, no estamos desarrollando para que puedan atender a las necesidades de las inversiones, por ejemplo, en las empresas, cada vez más necesitamos ingenieros, científicos, y si no le damos oportunidad a las niñas de que participen en esta agenda de ciencias, por ejemplo, nos estamos limitando nosotros mismos para que ellas puedan atender a estas necesidades.”

Asimismo, asegura que es un tema no solo de motivación, sino de generar un sentido de pertenencia en la ciencia, porque quieren que las niñas sientan esta pertenencia, de que ellas sí pueden hacer cosas grandes. “La equidad es muy importante pero lo que estamos haciendo ahorita es invertir nuestras energías para que esto cambie, para que las niñas estén en el grupo de científicos”, apuntó.

Una de las estrategias principales de Lego Education en el trabajo con los niños es la robótica, por ello la están promoviendo no como un fin sino como un medio, “y creo que es importante mencionarlo porque generalmente se cree que la robótica es una sola asignatura, que es una materia, un espacio en particular dedicado a la programación, pero en realidad nosotros tenemos que utilizar la robótica para cualquier asignatura. Podemos enseñar historia, biología, a través de la robótica y ese es una de las líneas más fuertes, precisamente para impulsar que los chicos estén preparados para las carreras en el futuro que van a tener robótica pero no necesariamente son ingenierías. Estamos hablando de una combinación de disciplinas, por ejemplo, arquitectura con tecnología, ciencias sociales con tecnología, esa es una de las líneas importantes para Lego y por supuesto que aprendan haciendo, al estar utilizando las manos se activa también la actividad neuronal y cognitiva, lo que les ayuda a estimular la creatividad”.

Recomendaciones para los docentes

Muñoz asegura que los profesores deben empoderarse y tomar decisiones valientes para atreverse a utilizar tecnologías innovadoras. “El hecho de que nosotros hayamos aprendido de una manera no significa que las generaciones de ahora lo van a aprender de la misma forma. Tenemos que estar, como docentes, abiertos también a generar un cambio internamente y tenemos que estar muy conscientes de que es una gran responsabilidad preparar a los alumnos para que enfrenten las carreras del futuro”.

La responsable de Lego Education aclaró que la diferencia entre Lego Juguete y Lego Education es el acompañamiento que le dan a los docentes.

Nicaragua y recomendaciones como país

Para Muñoz, los países Latinoamericanos estamos en una transición tecnológica muy interesante y aplaudió el interés que ha visto en Nicaragua en impulsar la robótica. Una de las recomendaciones que dio al país “es que tenemos que poner como prioridad a los niños, porque los que ahora están en primaria son los que van a forjar el país en el futuro. La educación es la mejor herencia que pueden dejar los padres de familia”.

Además, puntualizó que en Lego Education el ladrillo es su bandera representativa y el aditivo es el acompañamiento docente y la diferencia es que los set están diseñados para utilizarse dentro del aula pero en equipo, es sumamente importante el trabajo colaborativo, lo promovemos porque a partir de él son capaces de proponer soluciones respetando los distintos roles.