Estudiá tu maestría en UCEM, con especialistas de calidad comprobada

Con 25 años de trayectoria en la formación de alumnos con calidad humana y profesional en Nicaragua, la Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales, UCEM, en este 2019 está apostando por la educación continua, y aunque ya ha impartido postgrados, esta vez pone a disposición maestrías en carreras estratégicas para el país y para el profesional mismo.

Según explicó el rector de esta Alma Máter, ingeniero Leopoldo López, este mes de marzo iniciarán la Maestría en Medicina Clínica, la cual contempla 6 postgrados, con la particularidad que los alumnos pueden ir tomando los postgrados de forma secuencial o bien alternativamente, según les convenga, hasta completar los 6 que lo acreditarán como máster.

Esta maestría está orientada a ampliar los conocimientos clínicos, diagnósticos y terapéuticos en los diferentes campos y disciplinas médicas de forma integrada y multidisciplinar, así como a favorecer el aprendizaje autónomo basado en estudios científicos, aplicar métodos de razonamiento crítico para la resolución de supuestos clínicos y potenciar la medicina basada en la evidencia.

El primer posgrado es Gerencia de calidad en los servicios de salud, el segundo está orientado a Urgencias Clínicas, el tercero es sobre Manejo de enfermedades infecciosas, el cuarto se enfocará en prevención, pesquisa precoz y diagnóstico temprano de enfermedades oncológicas, el quinto es de diabetología y el último sobre enfermedad cardiaca isquémica.

“Los interesados en esta maestría de medicina están muy entusiasmados, porque toca temas relevantes, como la calidad de los servicios, un área en la que evidentemente tenemos problemas. Un aspecto importante es el control de calidad de servicio. El postgrado de urgencias médicas es vital, al igual que el de cómo orientar al paciente oncológico, los exámenes que se tienen que hacer para un diagnóstico correcto, yendo más allá del protocolo. El tema también de la diabetes es importante por el alto número de personas que conviven con esta enfermedad en Nicaragua. Finalizamos con el postgrado cardiológico. Cabe destacar que todos los maestros son especialistas en cada una de las áreas abordadas”, resaltó el ingeniero López.

Maestría para internacionalizar empresas

El ingeniero López explicó que la segunda maestría es en Empresas internacionales.

“La importancia es que tiene un enfoque hacia cómo puede una empresa internacionalizarse, exportar, vender en otros países, ya sea en Centroamérica o en el resto del mundo”, señaló.

La maestría está orientada a proporcionar al estudiante conocimientos teóricos y prácticos sobre las áreas funcionales estratégicas de la empresa para desarrollar las bases para la toma de decisiones en un proceso de internacionalización, así como para desarrollar las competencias necesarias para gestionar las formas de deslocalización de los negocios internacionales: filiales , sucursales , franquicias, fábricas, entre otros.

También pretende dar al estudiante las herramientas necesarias para gestionar y controlar el flujo de capitales en mercados internacionales y proveer los conocimientos necesarios para gestionar procesos logísticos internacionales eficientes, mediante el estudio de nuevos retos y tendencias en la gestión de la supply chain.

Según el rector, “esta maestría comprende 5 postgrados, el primer módulo es Finanzas para no financieros con Microsoft Excel, con mucha contabilidad y termina con un curso de finanzas internacionales. El segundo es Economía empresarial para no economistas, el tercero es Mercadotecnia para no mercadólogos. El cuarto está dirigido a la formulación y evaluación de proyectos de exportación. El quinto es sobre Gerencia y liderazgo en el siglo XXI, con la parte de manejo de personal y liderazgo y de recursos humanos, cómo se maneja el talento a nivel internacional”, apuntó el ingeniero.

“Muchos tienen potencial para exportar, pero carecen de los conocimientos para hacerlo, sobre todo en estos tiempos de crisis, la clave es vender al exterior y se puede empezar a mercados de Centroamérica”, apuntó.

Adelantó que pretenden ofrecer una Maestría en Educación y Tecnología de la Información, que también tiene un programa con cinco postgrados dirigidos a maestros universitarios y de colegios.

También impartirán cursos libres de computación y pretenden impulsar las incubadoras, que son programas que se ofrecen a las empresas que están comenzando para asesorarlas en pro de que puedan crecer.

Nuevas carreras

Además de la remodelación de sus instalaciones, UCEM también amplió su oferta académica, y de 9 carreras pasó a 14, además, cuenta con una llamativa y completa página web en la que los interesados en formar parte de esta prestigiosa casa de estudios podrán obtener la información necesaria.

Entre las novedades tecnológicas también cuenta la adaptación de la plataforma Moodle, en la cual los alumnos podrán acceder a contenido adicional como complemento a las clases presenciales, así que en ella se alojará material de apoyo complementario a lo aprendido en el salón, incluyendo videos relacionados con el tema, documentos en Word, exámenes, entre otros.

También estudian la posibilidad de abrir carreras semipresenciales, en las que el alumno llegue un sábado y el otro estudie on line, y no descartan abrir carreras cien por ciento en línea. Además cuentan con una biblioteca virtual.

Aunque las clases iniciaron hace dos semanas, el 31 de marzo y el 1 de abril iniciarán otro periodo, así que aún podés matricularte en las carreras de las facultades de Ciencias Médicas, Administrativas, Humanidades e Ingenierías.