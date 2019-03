El Grupo América Móvil consolida su presencia en América Latina con la adquisición de Nextel, la principal empresa de telecomunicaciones en Brasil. Este grupo, a través de la marca Claro, realizó una importante inversión al comprar esta empresa, por un monto de 905 millones de dólares, con lo cual fortalece sus operaciones en este país suramericano.

América Móvil, que es líder en Brasil con los servicios de televisión por suscripción y banda ancha, con más del 40% del mercado de suscripción, sumará fuerzas con Nextel Brasil, que presta servicios de telecomunicaciones móviles en todo el país, y que hasta ahora estaba controlada por NII Holdings y AI Brazil Holdings.

Además, Claro es la segunda mayor operadora en el mercado brasileño con el 24,6 % de la cuota del mercado en telefonía. Con esta compra fortalecerá su red móvil y aumentará sus reservas de espectro inalámbrico en el mercado más grande de Suramérica.

Adicional, y con el objetivo de seguir posicionándose en la región, América móvil adquirió el 99.3% de Telefónica Móviles en El Salvador, S.A. y el 100% de las operaciones de Telefónica Móviles en el país de Guatemala, S.A.

Sobre América Móvil

América Móvil es la empresa líder en servicios integrados de telecomunicaciones en Latinoamérica. Excluyendo China y la India, es la más grande a nivel mundial en términos de suscriptores móviles. Con el despliegue de su plataforma de comunicaciones de clase mundial le permite ofrecer a sus clientes un portafolio de servicios de valor agregado y soluciones de comunicación mejoradas en 25 países de América Latina, los Estados Unidos y Europa Central y del Este.

La compañía opera bajo su filial, Claro, en muchos países de América Latina y el Caribe, entre ellos: Brasil, Colombia, Perú, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Puerto Rico, República Dominicana, Argentina, Paraguay, Uruguay y Panamá.

Acerca de Claro Brasil

Claro Brasil fue lanzada en 2003 con la fusión de las operadoras ATL de América Móvil (sirviendo a los estados de Río de Janeiro y Espírito Santo), BCP (atendiendo en la región metropolitana de São Paulo, Pernambuco, Alagoas, Ceará, Paraíba, Piauí y Rio Grande do Norte), Americel (Acre, Tocantins, Rondônia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul), Tess Celular (otras áreas del estado de São Paulo) y Claro Digital (atendiendo a Rio Grande do Sul).

Luego expandió su servicio a los estados de Bahía, Sergipe, Santa Catarina, Paraná y Minas Gerais. Para 2012, el proveedor se encontraba disponible en más de 2000 ciudades brasileñas. Junto con Vivo, Claro fue una de las dos operadoras que introdujeron el teléfono celular iPhone 3G en Brasil. También administra un servicio de televisión por suscripción, Claro TV.