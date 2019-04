Expica siempre será sin IVA

Con el objetivo de facilitar a los ganaderos y agricultores la adquisición de productos necesarios para el inicio del ciclo agrícola, Fenagro Expica 2019 abrirá sus puertas del 10 al 14 de abril con el beneficio de exoneración del IVA.

El evento se llevará a cabo luego de un impase, por la situación sociopolítica del país en 2018, año en que celebraría el 25 aniversario de la feria.

“Este es un evento agropecuario en el que concurren ganaderos, agricultores y el sector comercio nacional, que aún con las limitaciones en cuanto a financiamiento está apostando por mantener la producción en el país. Solicitamos a la Dirección General de Ingresos que nos trasladara el beneficio de la exoneración de IVA que estaba otorgado para la Fenagro del 2018 para esta feria que tendremos desde este miércoles y la gestión fue exitosa”, dijo el señor Óscar Sobalvarro, presidente de Expica.

Sobalvarro manifestó que “la producción nacional probablemente se va a reducir por la falta de financiamiento, pero el ganadero y el productor trabajan los 365 días del año en la finca y no podemos desatenderlos totalmente, porque si no se trabaja, se pierde todo”.

“La ganadería es igual, si nosotros desatendemos el ganado perdemos todo y de eso vivimos”, aseveró.

El presidente de Expica dijo que con la exoneración están tratando de “motivar e incentivar al productor a que trabaje, porque aunque tenga que reducir su área de cultivo o de manejo de la ganadería es importante producir, porque si aquí no producimos va a haber escasez”.

Sobalvarro recordó que ahora los agroquímicos y fertilizantes fueron gravados por la reforma fiscal. “Eso no significa que el productor no va a hacer algo para mantener la producción, porque sí vamos a hacerlo, de eso vivimos. Lo que es seguro es que no vamos a trabajar tan eficientemente como lo hacíamos en años anteriores”, sostuvo.

Trámites engorrosos

“El Gobierno estableció una política: para que el productor pueda obtener estos beneficios (exoneración) tiene que ir a hacer trámites al Ministerio Agropecuario, al de Economía, a la DGI y eso es muy complicado. El productor no está acostumbrado a eso y de hecho, aunque lo haga, ya lleva un costo adicional, porque los importadores de los agroquímicos y de los fertilizantes ya pagaron un impuesto por introducción al país, así que ya está más caro”, comentó el dirigente ganadero.

Sobalvarro aseguró que Fenagro Expica 2019 se vuelve más importante este año porque es el único lugar donde no se va a pagar el IVA.

Por otro lado, explicó que en la Feria estarán promoviendo el mejoramiento genético, un proceso que empezó en el país en 1990, con el gobierno de Violeta Barrios y que encontró en Expica un escaparate importante en la tarea de mejorar la ganadería.

Sin embargo, dijo que la crisis ha reducido el financiamiento en el país y los ganaderos no han invertido mucho en mejoramiento genético. “Queremos animarlos a que continúen haciéndolo en medio de las limitaciones, porque tiene que estarse actualizando y todo el tiempo estamos trabajando”, expresó.

Según el presidente de Expica, en ese evento normalmente se mueven alrededor de US$16 millones. Añadió que el sistema financiero nacional coloca alrededor de US$4 millones. Y refirió que muchos de los productores y ganaderos llegan con sus propios recursos a comprar lo que requieren.

Sin fiesta

Este año esperan tener 120 módulos de exposición en Fenagro Expica y contará con la particularidad de que no habrá fiestas, porque consideran que el país no está para festejos, aunque sí tendrán animación todo el día. La feria abrirá a las 8:30 a.m. y cerrará a las 11:00 p.m.

El costo de entrada es de C$30, pero los niños menores de 12 años entrarán gratis. El parqueo tendrá un costo adicional de C$40.