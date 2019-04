La innovación es una constante en Claro Video, por ello en este verano te trae un catálogo de contenido totalmente renovado, para que los fanáticos del cine en casa puedan tener a su alcance los mejores estrenos y mayor variedad en su contenido.

En Claro Video hay de todo para todos, así que bastará darle play para que podás disfrutar de películas, conciertos, documentales o series de tu preferencia. Asimismo, estarán a tu alcance desde PC, celulares, tablet, consolas de juegos y Smart TV.

Si tus intereses están puestos en la sección de estrenos de pago por evento te contamos que ahí podrás encontrar: Aquaman, La Mula, Familia al instante, Van Gogh en la puerta de la eternidad, El primer hombre en la luna, Wifi Ralph, La chica en la telaraña y Bumblebee. En los estrenos por catálogo estarán disponibles La noche del demonio 3, 4:44 El último día en la Tierra, Los ángeles de Charlie, La pera gigante, Las estafadoras, Ant Man and the Wasp, Deadpool 2, Fragmentado y 50 sombras más oscuras.

Ahora bien, si sos fanáticos de las series, también tendrás a tu disposición nuevo contenido como las segunda temporada del Rey del Valle, A Very English Scandal primera temporada, Paraíso Travel en su primera temporada, la séptima temporada de New Girl, El VIP de Raymond Castellon S2, Shark Tank (Colombia) y la última temporada Game Of Thrones.

La plataforma además trae estrenos para que los reyes del hogar disfruten de contenido infantil, entre estos se encuentran: Nella, Una Princesa Valiente, Rusty Rivets, Pistas de Blue, Blue´s Room, Cuentos de Pascuas y Hotel Transilvania 3.

Claro video es un servicio de suscripción y renta en línea, con acceso al mejor contenido en películas, series, documentales y conciertos para ver donde y cuando sea, obteniendo de forma gratuita el primer mes y luego tendrá un costo mensual de U$6.50 dólares, con cargo a la factura de servicios móviles, líneas fijas, internet o Claro TV.