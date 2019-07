Chef vs. Chef en Granada premió a nuevos ganadores

Supermercado La Unión en Granada fue el escenario en el que la pareja conformada por Liessy Valezka Mendoza Gómez y José Antonio Valdivia Reyes se enfrentó al dúo conformado por María Eugenia Amela Dabdub y Eugenia Rodríguez Dabdub en la competencia #ChefvsChef, de Supermercados La Unión y ND Medios.

#ChefvsChef es una competencia de cocina en pareja, y en la sucursal de Granada la pareja número 2 resultó ganadora.

Conversamos con María Eugenia Amela Dabdub, quien compartió que se enteró de la competencia por medio de un amigo.

“Mi amigo me contó sobre la competencia y decidí entrar porque me gusta el arte culinario. Sé cocinar desde que tenía 10 años y estaba muy emocionada con el apoyo de mi familia, por ello decidí entrar. Cuando vi sobre qué era, busqué una foto de todas las comidas que he hecho y decidí publicar la foto de unas mulitas de birria de res y obtuve muchos likes, gracias al apoyo de familiares y amigos y así quedé para el ChefvsChef de Granada, una vez estando allá nos dijeron cómo era la dinámica y preparamos un pollo empanizado con salsa, mostaza y miel”, compartió.

La joven manifestó que se siente “muy contenta, feliz y entusiasmada, esto fue un aprendizaje para mí, una nueva experiencia en mi vida y me di cuenta que no se necesita de mucho para poder ganar, en la sencillez está la elegancia”.

Aún queda una oportunidad para participar, así que los interesados deben preparar un platillo y subir una foto en Facebook con el hashtag ChefvsChef, en busca de la mayor cantidad de likes posibles. Al tiempo que envían en inbox al Facebook de Supermercado La Unión Nicaragua la foto de la receta con sus datos personales.

Los parámetros a evaluar por el jurado son: sabor, textura y presentación. La pareja ganadora recibirá un bono de 500 dólares o su equivalente en córdobas para compras en supermercados La Unión.

La última competencia será el sábado 6 de julio en la Unión, carretera a Masaya.