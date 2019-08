Claro Nicaragua ratifica su apoyo a los emprendedores

Claro Nicaragua, empresa líder en telecomunicaciones, sigue apostando por el emprendimiento en nuestro país, con el fin de empoderar a las personas que quieren hacer algo diferente, por ello apoyaron la realización del Regional Investement Connect”, RIC 2019, impulsado por Impact Hub, en el cual se dieron citas emprendedores de diversos rubros en el país.

“En este RIC 2019 están reunidos muchos emprendedores y como Claro tenemos dos grandes proyectos para apoyarlos. Por un lado está la plataforma digital Aprende.org, porque creemos que para emprender hay que aprender, por eso esta plataforma ayuda a conocer el mundo del emprendimiento, pero además tenemos ‘Conéctate con lo tuyo’, donde todos nuestros artesanos y pequeños empresarios pueden dar a conocer lo que están haciendo por medio de esta plataforma digital en la que les damos consejerías, auditorías, de acuerdo a sus posibilidades para que entren al mercado comercial”, expresó Gilda Tinoco, gerente de Comunicación corporativa y relaciones públicas de Claro Nicaragua.

Aprende.org es una iniciativa de la Fundación Carlos Slim en la que los usuarios pueden estudiar, capacitarse para el empleo y conocer cómo cuidar la salud. Además de lograr certificaciones en algunos cursos y diplomados.

Es importante recalcar que no hay límites de edad para sacar provecho en Aprende.org y tampoco toman en cuenta si antes has estudiado o no, pues para brindar capacitación ellos no tienen ningún tipo de condicionamiento.

Por otro lado, en Aprende.org también se puede encontrar ayuda para la educación de los niños en asignaturas como matemática e historia. La inscripción es completamente gratis y sencilla.

Promueven lo nica

En el caso de “Conéctate con lo tuyo”, Tinoco explicó que es una iniciativa de Claro Nicaragua que brinda herramientas tecnológicas para impulsar pequeños negocios en plataformas digitales y ya cuenta con 251 emprendimientos de emprendedores y artesanos y el espacio sigue abierto para quienes quieran aprovechar las asesorías que brindan en tecnología, mercadeo, audiovisuales, finanzas, entre otros.

Además de capacitar a quienes pertenecen a “Conéctate con lo tuyo”, Claro queda en estrecha relación con los emprendedores y establecen puentes comerciales para comprarles los souvenir que la compañía da a sus clientes y socios, además de que hacen ferias con el fin de que sus colaboradores consuman lo nuestro.