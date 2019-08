Christian Fajardo: seguiremos exigiendo el respeto de nuestros derechos

Publicado 11, 06.2019

“Vamos a seguir denunciando y exigiendo que se nos respeten nuestros derechos. No aceptamos ninguna Ley de Amnistía porque nosotros no éramos ningunos delincuentes, exigimos justicia y que se nos deje ser libres. Pronto Nicaragua volverá a la democracia”, exclamó mientras expresaba que logró no ser violentado dentro del penal porque él decía que tenía nacionalidad estadounidense.