Sentencian a exjefe de gabinete de Lula

Publicado 06, 05.2013

José Dirceu fue condenado a 10 años y 10 meses de prisión por actos de corrupción, ante lo cual escribió en su blog: "No me callaré y no me conformo con la injusta sentencia que me fue impuesta. Voy a luchar cumpliendo condena". END/AFP