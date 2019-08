“Tiempo de implementación de la ley es muy corto”

Publicado 27, 02.2014

Los taxistas se preparan para la entrada en vigencia de la reforma a la Ley de Tránsito, que aumentará las multas por cometer infracciones como parquearse en lugares no permitidos, no usar cinturón de seguridad o no contar con todos los papeles exigidos en el vehículo. ANDREA SEPÚLVEDA / END