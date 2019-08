Tráiler de la película biográfica de Messi

Publicado 27, 06.2014

El tráiler de la película biográfica (no autorizada) del jugador del Barcelona y astro de la selección argentina, Lionel Messi, dirigida por el español Alex de la Iglesia ya está disponible. El avance del film ‘Messi: The Inside Story of the boy who became a legend’ recrea la vida del ‘crack’, sus inicios en el fútbol y cómo se fue formando. Las Horas Perdidas /END