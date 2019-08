A Sharon Osbourne se le cae un diente en un programa televisivo

Publicado 17, 12.2014

Un momento vergonzosamente divertido vivió al aire Sharon Osbourne. Mientras conducía la edición de The Talk se quedó sin un diente. “Mi diente se está cayendo”, advirtió. “Oh no hay problema. Es un implante y gasté una fortuna para evitar que se cayera”, agregó. “¿Cómo podré sentarme aquí durante el show. De verdad: ¿Alguien tiene pegamento?”, bromeó Sharon. CORTESÍA THE TALK / END