Confusión provoca que Justin Bieber abandone programa

Publicado 29, 10.2015

El cantante juvenil Justin Bieber no solo llegó casi una hora tarde a la entrevista que tenía pactada con el programa "Yu, no te pierdes nada" de Los 40 principales de España, sino que abandonó la cabina de radio para ir al baño y ya no regresó. CORTESÍA