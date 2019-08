Las palabras de un joven al despertar de un trasplante de corazón conmocionan Facebook

Publicado 26, 01.2016

Tras sobrevivir el pasado 12 de noviembre a un transplante de corazón, el joven Trevor Sullivan, de 15 años, pronunció las siguientes palabras: “Estoy muy feliz”, dice visiblemente emocionado. Y prosigue: “He estado esperando esto tanto tiempo. Puedo respirar y hablar de nuevo. Me siento bien, me siento increíblemente bien. Nunca antes me había sentido tan bien”. El video, publicado por la página de Facebook de una fundación que promueve la donación de órganos, ha sido ampliamente compartido por los usuarios de la red social más famosa del mundo. FUENTE LA VANGUARDIA