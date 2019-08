Román "Chocolatito" González regresa a sus entrenamientos

Publicado 19, 12.2016

"No no tengo nada confirmado, anunciaron la pelea con Carlos, pero no tengo ningún contrato firmado con nadie", así se pronunció este lunes el tetracampeón mundial de boxeo, Román "Chocolatito" González sobre la revancha con el mexicano Carlos Cuadras.