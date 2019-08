Víctima y poblador de Carazo reconocen a "Furia y Toro"

Publicado 27, 02.2017

“Por mucho que luché en hacer las cosas que antes hacía, ya no puedo; pero por lo menos me queda la satisfacción de que ese sujeto (Herlio Jarquín, alias “Furia y Toro”) está preso y ya no va a hacer mas daño”, dice Arsenio Medina desde su casa en Sontole, Diriamba, Carazo, sentado en una silla mecedora, sin su mano izquierda.