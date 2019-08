Wilmer Hernández habla sobre su salida del equipo de Chocolatito

Publicado 26, 07.2017

Wilmer Hernández habló por segunda ocasión sobre la ruptura laboral con Román Chocolatito González. Dice que no tiene ninguna sencilla con el tetracampeón y también aclara que cuando le comunicaron que no seguiría en el equipo, no pudo hablar con él peleador.