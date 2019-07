Mayas recuperan y sacan provecho a bosques del Petén

La idea de que las comunidades indígenas aprovechen los recursos forestales en los bosques que ancestralmente les han pertenecido no es un sueño. Así lo comprobaron representantes de las comunidades de la Región Autónoma del Atlántico Norte, durante el intercambio forestal comunitario organizado por el servicio alemán de cooperación social técnica (DED) en el departamento de Petén.



Y es que en Petén se encuentra el proyecto de forestería comunitaria más grande del mundo, que es ejemplo para cientos de comunidades y gobiernos, de que los recursos naturales en manos de los pequeños madereros pueden ser preservados, mejorados y aprovechados.



Los beneficios directos en el medio ambiente son muchos con estas concesiones, aseguró Héctor David Madriz Montenegro, del Instituto Nacional de Áreas Protegidas (INAP) de Guatemala; entre éstos se cuentan: mayor cantidad de fijación de carbono, menor incidencia de incendios forestales, mayor retención de agua, protección a la fauna del lugar y la reforestación para poder aplicar a incentivos, como pagos por servicios ambientales.



El resguardo de las áreas protegidas en Guatemala es un dolor de cabeza para las autoridades del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), pues el presupuesto anual del Ministerio de Ambiente equivale a un día de presupuesto destinado para otra instancia, como por ejemplo, el Ministerio de Agricultura.



Sin embargo, la Reserva de Biosfera Maya, que es parte del Corredor Biológico Mesoamericano, se ha visto beneficiada por las concesiones en manos de los comunitarios, asegura Edén López, representante del Conap, porque al momento de una amenaza, como un incendio forestal, todos, incluso las amas de casa, se van a sofocarlo. En cambio, en las áreas donde no se han dado concesiones, si el Estado no paga, nadie quiere apagar un incendio.



Otro de los beneficios que se cuentan en estas concesiones para el gobierno guatemalteco, es la preservación de importantes hallazgos precolombinos, que de no ser por el apoyo y vigilancia permanente que brindan los comunitarios, ya hubiesen sido saqueados.



Cómo funcionan

Las concesiones forestales les fueron otorgadas a las cooperativas y asociaciones por 25 años, sin embargo, sus planes de trabajo los han hecho aprovechando una base de mil hectáreas anuales. Concesiones como la que posee la Cooperativa Forestal Árbol Verde, que tiene 65 mil hectáreas, aseguran que el sitio, que fue utilizado en el año 2008, no será tocado de nuevo hasta dentro de 65 años.



“Nosotros estamos garantizando que el bosque no se termine, y que en un futuro nuestros hijos y nietos puedan aprovecharlo, porque de cada hectárea, que son casi dos manzanas de tierra, únicamente aprovechamos, como promedio, un árbol y medio, en ocasiones hay manzanas en las que no se corta ningún árbol porque no tienen las medidas de 70 pulgadas que nosotros nos hemos impuesto, o porque es un semillero, y esos son intocables”, afirmó Aquilino Acetino, Gerente General de la concesión Árbol Verde.



Para comercializar la madera, la Asociación de Cooperativas Forestales de Petén (Acofop), que aglutina a 23 cooperativas y asociaciones, creó un brazo empresarial llamado Empresa Comunitaria de Servicios del Bosque (Forescom), que se encarga de comercializar los productos de siete asociaciones con concesiones en el área; y es por medio de la cual las empresas y agrupaciones han obtenido las certificaciones forestales que demuestran que la madera que exportan proviene de un bosque manejado de forma sostenible.



En la actualidad las concesiones que integran Acofop aprovechan 150 especies de madera. Está de más decir que si bien la mayoría no son conocidas, las maderas como caoba y cedro le dan “raid” a las otras especies, que una vez aserradas y transformadas se exportan para la construcción de techos y pisos en Estados Unidos, Europa y Japón.



Reconocidas y operando

Pero el camino para llegar a ser reconocidos como generadores de cambios y riqueza ha sido largo, manifiesta Marcedonio Cortave, Director Ejecutivo de Acofop.



Cortave, un señor barbado que dedicó toda su juventud al aprovechamiento del chicle, y junto a un grupo de comunitarios fue quien empezó el proceso para obtener concesiones después de 1990, cuando el Estado guatemalteco decidió permitir el aprovechamiento de sus bosques, vio morir a muchos de sus compañeros, producto de las rencillas que generó el proceso.



El triste pasado

“No todo es color de rosa, asegura Cortave, pero antes dependíamos de equipos alquilados, no teníamos certificaciones forestales, no podíamos competir, sin embargo, gracias al trabajo de las comunidades eso ha cambiado, y no se nos ve como un estorbo, porque generamos riqueza, pagamos en concepto de impuestos medio millón de quetzales (69 mil dólares aproximadamente) al Estado, 250 mil dólares los destinamos para el control y vigilancia de las áreas, tenemos 14 mil beneficiados directos, 70 mil beneficiados indirectos, y medio millón de hectáreas certificadas.



Ahora estamos reconocidos y operando, pero recuerdo, como si fue ayer, cuando en una de las primeras reuniones que se hizo con el Estado, un señor representante de la empresa Quibor dijo: “Con todo respeto, estas personas no saben leer ni escribir bien, no saben de este negocio, ¿cómo les van a dar una concesión?”, y ahora es un orgullo para nosotros tener equipos especializados que le prestan servicio a Quibor para que exporte su madera al extranjero.



Reinvirtiendo en la comunidad

Petén es el departamento más grande de Guatemala, y en él se ubica el 83 por ciento de las áreas protegidas del país, pese a esto, los pobladores de sus comunidades enfrentan serios problemas de pobreza y agua, pues sólo aquellos que poseen dinero para hacer vaguadas --piletas para retener agua de lluvia-- pueden cultivar.



El 80 por ciento de las personas que habitan las comunidades vive en extrema pobreza, dice la señora Scarleth Soza --de la Asociación Forestal Integral San Andrés, Petén (Afisap)--, de forma que no todas las asociaciones miembros de Acofop son con fines de lucro.



En nuestro caso, afirma Soza, somos una organización sin fines de lucro que al final de cada año reparte entre los miembros las utilidades en canastas navideñas, y a la entrada del colegio se les da un paquete con todo lo que sus hijos puedan necesitar.



“Quizá para algunas personas esto parecerá poco, pero en esta zona la cantidad de hijos promedio es de seis, de forma que es una gran ayuda dotar de los útiles a los niños, y nuestro principal aporte se da con la generación de empleos, porque pagamos más del mínimo establecido por el gobierno, que es casi el triple de lo que ganaría un cabeza de familia, hombre o mujer, dedicado a labores agrícolas”, afirmó la señora Soza.



Amenazas en la región

Las organizaciones y miembros de Acofop enfrentan una serie de amenazas. En lo personal, muchos de los agremiados exponen su vida cuando se enfrentan a narcotraficantes y “coyotes” que se esconden dentro de las concesiones en su paso hacia Estados Unidos.



Otro peligro latente corresponde a la explotación petrolera. Antes, señalan los representantes de Acofop, estos yacimientos no eran rentables, por el alto costo que implicaba poner a operar las máquinas para su extracción, pero ahora, con el incremento en los precios del petróleo, son una amenaza latente, pero estamos listos a defendernos en base a la Ley de Concesiones Forestales.



“Cada cambio de gobierno para nosotros es un reto que no nos permite avanzar, porque debemos no sólo de hacer conciencia en las nuevas autoridades, sino luchar contra proyectos que proponen, porque desconocen lo que hacemos, tal cosa ocurre en la actualidad, con el proyecto Mirador”, afirmó el director ejecutivo de Acofop.



El proyecto Mirador es una excavación millonaria que arrebataría a las concesiones buena parte de sus territorios para descubrir pirámides más grandes que las encontradas en el Parque Arqueológico de Tikal, en cuya inversión están interesados hasta artistas de la talla de Mel Gibson.



“Nosotros no estamos en contra del desarrollo, fomentamos el desarrollo sostenible, y sabemos que la excavación la única riqueza que dejará, y a una minoría, será trabajo como barrenderos, y eso no es bueno ni para el medio ambiente, porque acabaría con gran parte de la masa boscosa, ni para las comunidades, que tienen hasta un 85 por ciento de analfabetismo”, afirmó el señor Cortave.



Conservación y desarrollo

El proceso de manejo forestal en el territorio de Petén inició en 1994 como producto de la estrategia de debate para la conservación de la Reserva de Biosfera Maya, que junto a la Reserva de Biosfera Bosawas, es una de las áreas boscosas más importantes de Centroamérica. Los problemas que enfrentaba la RBM eran muy parecidos a los que enfrenta Bosawas en la actualidad: ingobernabilidad, deforestación y avance de la frontera agrícola, extracción ilegal de recursos naturales y saqueo de monumentos arqueológicos.



“No podemos decir que hayamos eliminado esos problemas de tajo, pero hemos mejorado las condiciones de vida en las comunidades a partir de la generación de empleos con salarios dignos, hemos detenido la frontera agrícola y continuamos en la búsqueda del equilibro exacto entre conservación y desarrollo”, concluyó Cortave, quien fue nombrado héroe anónimo en el año 2002 por la cadena CNN, gracias a su labor en favor de la protección del bosque.