¿De dónde vino Sandino?

Los Sandino se distribuyeron en América procedentes de España en el siglo XVIII, Aparicio Sandino se estableció en Nicaragua. Un hermano suyo emigró a Campeche, México, y, el último, al Valle del Cauca en Colombia.



En 1825, Aparicio contrajo matrimonio con Apolonia Castillo, con quien procreó, entre otros hijos, a José María, Eufrasiano y Santiago Sandino Castillo.



Santiago Sandino Castillo se casó con la india Agustina López Oviedo con quien tuvo diez hijos, uno de ellos, Gregorio Sandino López, nacido el 12 de marzo de 1863. Éste fue el padre Augusto C. Sandino.



Antes de contraer matrimonio con América Tiffer Delgado, el 27 de enero de 1897, engendró con Margarita Calderón Ruiz a Augusto Nicolás Calderón Sandino, nacido el 18 de mayo de 1895, e inscrito en el registro civil y bautizado el 14 de julio de ese mismo año por el presbítero Marcos Romero Borge. Su padrino fue Alberto Tíffer Pérez.



La línea materna también fue investigada por los especialistas que encontraron que Juan Silverio Borge Traña --era el tatarabuelo de Sandino-- se casó con María José González Zúñiga, en la ciudad de Granada, y posteriormente se trasladaron a Catarina, donde tuvieron cuatro hijos: Isidro Tomás (abuelo del historiador Sofonías Salvatierra y del librero Tomás Borge Delgado), Estebana, Nicolás Marcelo y Longina Borge González.



Longina Borge González (bisabuela) se casó con Dámaso Ruiz, padres de Josefa Martina Ruiz (abuela), quien se casó con Guillermo Calderón Barrera, de este matrimonio nació Margarita Calderón Ruiz el 10 de junio de 1870.



El primogénito

Augusto C. Sandino fue el primogénito de Gregorio Sandino y el segundo de los seis hijos que dio a luz su madre.



La rama genealógica más estudiada hasta la fecha es la de Augusto C. Sandino, aunque es importante destacar que muchos de sus familiares, hijos de sus hermanos maternos Fernando, Nicolás, Julio, Antonio, Carmen y Manuelita, habitan en el departamento de Masaya y zonas aledañas.



De sus hermanos de padre sí se tiene la secuencia, pues fueron tres: Sócrates Ismael Sandino Tiffer, nacido el 31 de octubre de 1898, que siendo soltero tuvo con Cleotilde López a Alejandro López Sandino.



María Asunción Sandino Tiffer, nacida el 29 de abril de 1900, se casó con Bismarck Alvarado, y procreó cinco hijos: José Bismarck, Manuel Enrique, Francisco José, Uriel y Rosa Argentina Alvarado Sandino; y la menor, Zoila América Sandino Tiffer, que nació el 8 de agosto de 1906, se casó con Orlando José Zambrana Báez, con quien tuvo dos hijos: Orlando José y Zoila América Zambrana Sandino.



Zoila América se casó en primeras nupcias con Alfredo Valerio Brenes, con quien no tuvo descendencia, y posteriormente con Teódulo Murillo Molina, padre de los Murillo Zambrana, de quien desciende Rosario Murillo Zambrana, esposa del actual presidente nicaragüense Daniel Ortega.



Óigame señor:

¿Soy su hijo o no?

Pese a que Salomón de la Selva, primero en elaborar una síntesis biográfica de Augusto C. Sandino en 1928, afirma que don Gregorio era “persona de categoría en Niquinohomo y el muchacho --Augusto-- recibió educación correspondiente a su clase”, ésta fue desmentida por las memorias orales del propio Sandino en declaraciones confiadas al periodista José Román, en 1933, cuando expresó que la crianza en la casa paterna inició cuando él ya contaba con once años de edad.



Según la información que brindó Sandino a Román, nació en la miseria, sin los cuidados esenciales. Mientras su madre Margarita Calderón cortaba café en la finca de su padre, él quedaba abandonado. Desde que pudo andar lo hizo en los cafetales, donde ayudaba a su mamá a llenar los canastos de café, mal vestido y peor alimentado siempre seguía a su madre en los menesteres de asalariada agrícola, cuya fuerza de trabajo tenía que empeñar previamente y nunca terminaba de amortizar.



Incluso, Sandino relata a Román que estando su madre postrada en una cama tenía que salir de noche a robar para impedir que muriese de hambre. Cuando su madre cargada de hijos se marchó con un hombre de apellido García a Granada, él rehusó seguirla y se fue a vivir con la abuela materna a Niquinohomo, y trabajaba de mandadero.



Hay un relato familiar que expresa cómo Augusto se acercó a su padre, y esto ocurrió en una ocasión mientras acarreaba unos bultos. Allí se encontró con su padre, puso los paquetes en el suelo y le preguntó enérgicamente: “Óigame señor, ¿soy su hijo o no?”, a lo que Gregorio respondió: “Sí, soy tu padre”, entonces replicó, con lágrimas en los ojos: “Entonces señor, si soy su hijo, ¿por qué no me trata usted como trata a Sócrates?”

A partir de ese día, Augusto se trasladaría a vivir a la casa solariega de la familia Sandino, en la esquina diagonal opuesta a la plaza de Niquinohomo.



En la casa de Gregorio Sandino fue educado, asistió a una de las escuelas públicas fundadas por José Santos Zelaya. En su temprana juventud desarrolló el manejo de las propiedades rurales y de los negocios de su padre, y montó su propio negocio como comerciante de granos.



Su primera hija

Cuando era prácticamente un adolescente, sostuvo una relación con una joven niquinohomeña de apellido Sánchez, con quien procreó a su hija mayor: Natalia Sánchez Sandino, quien contrajo matrimonio con Arístides Pavón, el cual se celebró en la casa de Gregorio Sandino.



Sin embargo, los investigadores señalan que el primer amor de Augusto C. Sandino fue María Soledad Sandino, a quien su padre no permitió casarse, argumentando que Augusto “estaba celeque” y no era capaz de hacerse cargo de una mujer. La decepción llevó al joven a viajar a Bluefields a principios de 1920. Una misiva fechada el cuatro de diciembre de ese año a María Soledad, concluye: “Ojalá el cielo nos conserve tus virtudes y a mí analizar mis ideas de ser tu esposo”, pero el destino no permitió que la boda se realizara, pues un mes antes de la fecha fijada para el enlace, ocurrió un suceso que cambió muchas historias personales.



El diario La Noticia, de Managua, fechado el viernes 24 de junio de 1921, refiere un incidente ocurrido el domingo 19 de junio entre dos jóvenes de la población de Niquinohomo, a la hora en que se celebraba el Rosario en el templo parroquial.



“Dagoberto Rivas Pérez, después de ignorada discusión, dio una bofetada al joven Augusto Sandino, y este último hizo uso de su revólver y disparó sobre su agresor, habiéndole el proyectil cortado la carnosidad del muslo, sin dañar el hueso. De más está decir que estos jóvenes son de consideración, advirtiendo que Sandino ha observado buena conducta y es comerciante honrado y de buenos modales, el herido declaró que él ofendió a Sandino primero, lo que dio margen al suceso ocurrido”, señala el informe de La Noticia.



Y se fue…

En 1923 la relación de noviazgo con María Soledad llegó a su fin. En ese tiempo era ya tildado de aventurero, se incorporó temporalmente a la compañía Vaccaro Brothers, un complejo agrícola en la costa norte de Honduras, donde laboraban dos amigos de Masaya, Gustavo y Reynaldo Alemán Bolaños, un joven de apellido Núñez, a quien llamaban Capitán, y su primo hermano Santiago Sandino Alvarado (San- San).



Después se trasladó a Puerto Barrios, Guatemala, para trabajar en la United Fruit Company. El mismo año se fue a México donde ya habían transcurrido trece años de la revolución y permaneció en el sitio durante tres años.



En 1926 Sandino renunció a la Huasteca Petroleum Company, cuando la prensa mundial dio la noticia de un levantamiento en armas en la Costa Atlántica de Nicaragua, el seis de mayo, encabezado por Luís Beltrán Sandoval, contra los usurpadores del Poder Nacional Emiliano Chamorro y Adolfo Díaz.



“Aceptada fue mi renuncia el 15 de mayo y llegué a Nicaragua el primero de junio, no obstante que dicho movimiento revolucionario había sido sofocado por los vende patrias Díaz y Chamorro, no perdí las esperanzas de cooperar al sostenimiento de la independencia de mi patria seriamente amenazada, ayer como hoy por los banqueros de Wall Street”, así escribió el inicio de su gesta en Nicaragua “A la raza Latinoamericana”, publicado en Madrid.