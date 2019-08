Si usted tiene un pequeño negocio o un proyecto social, y necesita asesoría gratuita para mejorar su gestión, SIFE podría ser la solución. Me salió con un cierto tono, como de eslogan, pero no lo es. Lo que si es verdad y no lo debe dudar; es lo efectivo que resulta la unión de esfuerzos y voluntades de chavalas y chavalos universitarios, cuando se deciden apoyar el desarrollo empresarial de quienes se los demandan. Pero, vamos por partes. ¿Qué es SIFE?



SIFE, que en inglés se pronuncia “Sáif”, son las siglas de lo que en español se puede traducir como: “Estudiantes en la libre Empresa”. Este es un organismo no gubernamental de origen norteamericano, que en la actualidad funciona en 40 países del mundo, adaptando a cada región, sus condiciones y necesidades.



La directora del programa SIFE Nicaragua es Yazmina Bojorge Castillo, quien a sus veintidós años de edad, cuenta con cuatro años de experiencia emprendedora y nos ampliará sobre este innovador programa que permite a jóvenes universitarios de todas las carreras posibles, aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas de clase, en solucionar problemas de la vida real.



Yazmina, ¿cómo llega SIFE a Nicaragua?

Casi que por casualidad. Un estudiante de la Universidad Americana conoció el programa en los Estados Unidos; le gustó e hizo todos los arreglos para que un representante del programa visitara Nicaragua. Fue así que la UAM inició los primeros contactos formales con esta organización.



¿Cuál es la filosofía o principios que guían el trabajo de esta organización?

Nos basamos en cinco principios fundamentales: economía de mercado, habilidades directivas, emprendedurismo, literatura (alfabetización) financiera y ética.



¿Cuántos estudiantes están inscritos en el programa SIFE de Nicaragua?

Tenemos tres universidades que ya están realizando proyectos: Ave María, UCA y UAM. En cada una hay un promedio de quince estudiantes.



¿Incluirán universidades estatales?

Claro, ya estamos trabajando en ese sentido. Esperamos que se incorporen los centros universitarios de todos los departamentos del país. Queremos llegar hasta la Costa Caribe.



¿Podrías mencionar algunas empresas con las que hayan o estén trabajando?

Debo mencionar que no atendemos solamente proyectos empresariales. Por ejemplo, el equipo SIFE de la Universidad Americana desarrolló un concurso sobre ética. El equipo del Ave María está desarrollando un proyecto con una señora que produce cajetas en Masatepe; analizaron el potencial y disposición de la señora, y en la actualidad esa pequeña empresa cuenta con su marca, un empaque en cajas de madera; está tramitando su registro sanitario y personería jurídica. Una vez hecho esto, se conversará con Wal Mart para ver si ella puede vender sus cajetas en los supermercados.



El equipo de la UCA trabaja en conjunto con unas cooperativas que tienen varios proyectos turísticos en la zona de Chinandega.



¿Se requiere que quienes participen sean los mejores estudiantes?

Depende de algunas universidades, pero al final así termina resultando, pues los participantes verdaderamente comprometidos terminan siendo los mejores alumnos. Cuando uno está enseñando a alguien, pregunta, investiga y hace cualquier cosa para después llegar bien preparado donde las personas a las que estás apoyando. Esta práctica es mejor que estudiar para un examen teórico.



¿Qué riesgo hay, de que un principiante en su carrera vaya a dar mala asesoría?

Ahí está lo bueno, no son únicamente alumnos de los primeros años, pues participan de hasta los de quinto; de hecho son los del último año de las carreras los que coordinan los grupos de trabajo. Además, se cuenta con el apoyo de un docente que hace las funciones de un consejero pedagógico.



¿Cuál crees que es la razón por la que se necesite la presencia de una organización foránea, para que el estudiante nicaragüense exprese sus potencialidades?

(Piensa un poco) Muchas veces…será tal vez porque el sistema educativo… es que por lo general la gente piensa en formar empleados en lugar de empresarios.



¿Y qué me dices de la UAM? Allí hay un programa de emprendedores.

Sí. Pero vamos al punto. Se hacen planes de negocios pero no se impulsa su implementación. Nos falta pensar, hasta como país, que las ideas hay que llevarlas a la práctica.



¿Qué tanto ayuda a cambiar esa mentalidad este tipo de programas?

Nuestra mentalidad comienza a cambiar desde que se tienen los primeros contactos con el mundo emprendedor. Eso no quiere decir que todo el mundo tenga que montar su negocio, porque se puede trabajar en una empresa y seguir las normativas de lo que se ha estado haciendo. Uno puede llegar y hacer aportes para desarrollar aún más la empresa. Uno llega con nuevas ideas y actitudes. De esa manera también se puede ser emprendedor.



¿Cuáles son los planes de SIFE Nicaragua?

A corto plazo, formalizar la Fundación SIFE Nicaragua. Hasta ahora hemos trabajado bajo el apoyo y dirección de SIFE Guatemala. En el mes de junio se firman los estatutos. Ya están los primeros empresarios miembros de la junta directiva. Ellos son: Raúl Amador de Invercasa; Eduardo García de Wal Mart; Silvio Vargas de Duty Free; y Gustavo Ayón de Flor de Caña. Ellos serán los fundadores, pero después se podrán sumar las personas que así lo deseen. En cuanto a universidades, tenemos en proceso de integración a la Universidad de Ingeniería y a American College. Esperamos para la competencia del año 2009, tener integradas ocho universidades.



¿Cómo es eso de las competencias?

Cada año los equipos SIFE de cada universidad presentan los resultados, el impacto económico logrado; lo presentan ante jueces y empresarios nacionales. Cada equipo tiene 24 minutos para presentar sus resultados. Esto se hace para que aprendan a expresar sus ideas en poco tiempo y con la claridad necesaria para convencer a un jurado. Por otra parte, en estas competencias los estudiantes tienen la oportunidad de comparar el procedimiento y las actividades que están realizando. Crean relaciones de amistad y empresariales.



¿Cuándo serán las competencias de este año?

La competencia nacional se dará el 3 de julio en el Hotel Intercontinental de Metrocentro. También hay competencias regionales. Casualmente, este año le corresponde la sede a Nicaragua y la competencia será el 4 de julio en ese mismo Hotel. Cada campeón de su país se presentará después a una competencia mundial, que este año será en Singapur, del primero al tres de octubre. Hay que tomar en consideración que SIFE tiene presencia en 40 países en el mundo.



¿Cómo se pueden comunicar contigo las universidades o estudiantes interesados en participar en este proyecto?

Me pueden escribir al correo nicaragua@sife.org, desde donde les enviaré toda la información necesaria, para luego hacerles una visita. No hay que pagar nada. Los fondos para operar los buscan los propios estudiantes. De esa manera comienzan a ser emprendedores.



¿Lo mismo para las empresas que requieran apoyo?

Exactamente.



Para concluir. ¿Cómo te ves de aquí a cinco años?

Me veo manejando un proyecto turístico- ecológico en una linda propiedad que tenemos en Boaco. Mi idea es proyectar esa finca como un destino turístico a nivel mundial. Me veo también, fundando un ONG para seguir apoyando a la juventud emprendedora.