Fondos INSS a Tecnosa

El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) dio un préstamo por 190 mil dólares a la firma Tecnosa, para construir 24 de las 400 viviendas del proyecto habitacional “El Pueblo Presidente”, que se erigen en los predios del antiguo casco urbano de Managua y que falsamente el gobierno informó se realiza con fondos privados de la cooperación venezolana, todo para justificar la falta de controles nacionales.



El presidente Daniel Ortega, su asesor económico, Bayardo Arce y el presidente del Banco Central, Antenor Rosales, afirmaron que no existe tal conflicto o violación de las leyes del país, aduciendo que los fondos con los que se construye el proyecto son de Venezuela, es decir, son privados, pero los documentos en nuestro poder demuestran que existen fondos del Estado en la construcción.





Del INSS al tesorero del FSLN

Investigaciones periodísticas de EL NUEVO DIARIO y del programa televisivo Esta Semana, que dirige Carlos Fernando Chamorro, confirman que la firma Tecnologías y Sistemas S. A. (Tecnosa) recibió del INSS los 190 mil dólares para levantar 24 viviendas del primer bloque del cuestionado proyecto.



Las mismas estaban previstas a entregarse el pasado 30 de mayo en un acto oficial de la Presidencia de la República, pero por las afectaciones que dejó el huracán Alma y por el accidentado periplo presidencial, no se pudo realizar.



Tecnosa es una firma a la que está ligado el presidente de Petróleos de Nicaragua (Petronic) Francisco López, quien a la vez es vicepresidente de la empresa mixta ALBA-Petróleos de Nicaragua S. A. (Albanisa) y tesorero del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).



En el proyecto habitacional también participan Tecnología Electromecánica S. A. (Tesa), de la que es presidente López, y la Empresa Industrial y Constructora Sociedad Anónima (Sinergia), de la que es socio mayoritario el presidente del Instituto de Turismo (Intur), Mario Salinas.



Tanto Tecnosa como Tesa y Sinergia han sido favorecidas por millonarios proyectos del Estado, aun cuando sus directivos y socios son empleados públicos.





Tecnosa pidió al INSS más de un millón de dólares

La documentación en nuestras manos revela que en marzo de este año, Tecnosa solicitó al Consejo Directivo del INSS un crédito por US$ 1,088,000 para la construcción de 136 viviendas del segundo bloque del proyecto.



Los directivos del INSS son el capitán retirado Roberto López (presidente), Isavel Green Casaya (vicepresidente), Janette Chávez, ministra del Trabajo, Leonardo Tórrez Céspedes, representante de los empleadores, Evil Umaña Olivas, representante de los trabajadores, y José Antonio Zepeda, Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua (Anden).



El estudio financiero del caso, realizado en marzo por la División General de Estudios Económicos del INSS, a cargo de Víctor Solís, hace referencia sobre la solicitud, que la garantía del préstamo sería la misma que la del primer desembolso: una finca cafetalera valorada supuestamente en 1.8 millones de dólares y ubicada en Jinotega.



Ésta es la misma finca que Tecnosa dejó en garantía por el primer desembolso de 190 mil dólares para el primer bloque.



“El solicitante ofrece inicialmente como garantía hipotecaria finca cafetalera ubicada en el departamento de Jinotega, independiente del proyecto, que está dada en garantía para préstamo otorgado por la construcción de 24 viviendas del primer bloque de “El Pueblo Presidente”, dice el documento elaborado por la División de Estudios Económicos del INSS y que hace referencia a la solicitud de Tecnosa.



“El valor de la propiedad es de 1.8 millones de dólares, considerando el antecedente de préstamos por 190,000 dólares, la relación de garantía es del 1.40 por ciento”, agrega el documento, sin señalar de quién es la propiedad, quién la valoró y si se encuentra libre de gravamen.



El análisis de la inversión realizado por la División General de Estudios Económicos del INSS, señala que para determinar la inversión de US$ 1,088,000 en el proyecto, se consideró un plazo de 24 meses, una tasa de interés de 5 por ciento anual, pago de intereses mensuales y un sólo pago en la última cuota de pago, teniendo como resultado un pago final de US$ 1,198,076 con un rendimiento de 10.12 por ciento y una ganancia de US$ 110,076 por los intereses.



El impacto social de la obra, de acuerdo con el documento, es que se trata de un proyecto que al desarrollarlo permite a familias cuyos ingresos se estiman en US$ 250, aspirar a una vivienda, con cuotas estimadas entre US$ 70 y US$ 110 a un plazo de 15 años.





No es recomendable, pero denle el crédito

Sin embargo, los indicadores de liquidez, apalancamiento y rentabilidad, es decir la suma de activos y pasivos presentados por Tecnosa, llevaron a los autores del estudio a considerar improcedente el crédito a su favor, aunque al final, en el mismo documento, de manera contradictoria, recomiendan otorgárselo.



“Estos indicadores señalan que la posición de Tecnosa para adquirir una deuda a corto plazo no es aceptable, ya que los indicadores de apalancamiento nos indican que el 93 por ciento proviene de financiamiento por terceros, y la capacidad de generar utilidades es muy baja”, dice el documento.



No obstante, al final, señala que considerando que la obra está dirigida al segmento de población de bajos ingresos, el impacto social de la misma así como la generación de empleos, se recomienda “otorgar el financiamiento con un único pago al vencimiento, independiente de las proyecciones de ventas de la constructora a una tasa de interés de 7.30 por ciento anual a un plazo de 24 meses”.





¿Se hizo o no el desembolsó de US$ 1,088,000?

Ésta es la pregunta que no encuentra respuesta oficial, pero que las diversas pesquisas hechas indican que fue aprobado y entregado a Tecnosa. Entre los indicios que dan fuerza a la sospecha de que el dinero fue desembolsado, se encuentran los antecedentes del Seguro Social, como patrocinador de un proyecto de casas del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM) llamado “Las Delicias”.



Para este proyecto, el Consejo Directivo del INSS aprobó en mayo de 2007 un desembolso de más de US$ 3,500,000.



A esto se suma el hecho de que en las cuentas y flujo de caja del INSS, que lleva mes a mes el Banco Central de Nicaragua, se registra precisamente en marzo de este año, un desembolso de 26 millones de córdobas por el rubro de “adquisición neta por activos no financieros”.



Los 26 millones al cambio oficial del dólar para mediados de marzo equivalen a US$ 1,361,969. Si a esta cantidad le restamos los

US$ 190,000 que ya había desembolsado el INSS, la suma que resta es de US$ 1,171,969.



Durante toda la semana pasada, EL NUEVO DIARIO intentó una entrevista con el presidente del INSS, Roberto López, pero siempre atendió las llamadas su encargada de Relaciones Públicas, Marta Rosales, quien en cada una de las ocasiones prometió darle el mensaje y devolver llamada, pero eso no ocurrió.



Investigaciones de EL NUEVO DIARIO han descubierto el enorme conflicto de interés que existe en el proyecto de las casas en donde se contrató a empresas ligadas a empleados públicos en abierta violación a la Ley de Contrataciones del Estado y a la Ley de Probidad.



La Contraloría General de la República (CGR) ha solicitado al Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Invur) información sobre el contrato que firmó con Tecnosa sin que se celebrara una licitación pública.



El contralor sandinista y presidente de la CGR, Luis A. Montenegro, ha hecho una vez más de vocero del Gobierno, indicando que los señalamientos de actos irregulares en contra de funcionarios públicos son de orden político.





José Antonio Zepeda, miembro de la Directiva del INSS:



“Inversión correcta”





José Antonio Zepeda, diputado sandinista, sindicalista y miembro de la Consejo Directivo del INSS, no respondió a la interrogante: ¿El Seguro Social financió a Tecnosa para construir parte del proyecto de viviendas “El Pueblo Presidente”? Pero sí calificó las obras como una “inversión correcta”.



“No sé de dónde sacan la información. No podría responderte porque no respondo sobre temas que no manejamos. Nosotros hemos financiado… se han financiado viviendas, pero no en este sentido. Inclusive si así fuera, creo que sería correcto, porque, obviamente, estamos hablando de viviendas de alcance popular”, respondió Zepeda en una entrevista.



Pero, además, señaló que “si así fuera, lo importante es que se está resolviendo un problema en este país, que es la vivienda. Y si aceptamos ese documento como lo estás presentando, te establece claramente que hay garantías”.



Ese fue el principal argumento de Zepeda durante el resto de la entrevista, las “garantías”, a pesar del evidente conflicto de interés detrás del proyecto.





¿Esta solicitud se aprobó?

“No se ha discutido en el Consejo Directivo. Te repito que si fuera así, está correcto lo que se hizo, porque, obviamente, está dando una respuesta a un problema de la vivienda en este país. Yo creo que lo importante es si está dando respuesta a una necesidad. Yo creo que el seguro social, si Albanisa, si la banca privada, si todos los bancos, invierten para garantizarle a la población, para garantizarle al trabajador, a la gente humilde una vivienda decente en la cual tenga la oportunidad de vivir, yo creo que lo importante es que se está resolviendo un problema.



Otro de los miembros del Consejo Directivo del INSS que habló con este medio, pero que solicitó el anonimato, dijo que no recordaba haber visto documento alguno relacionado con Tecnosa, pero al mostrárselo fue tajante en su respuesta: “Hermano, rempujale”.



¿Lo aprobaron o no?, le consultamos, y reiteró: “Rempujale, brother, la verdad es que no me acuerdo, pero dale”.





Cadur: "Pedimos créditos al INSS y a nosotros nos dijeron no"



El directivo de la Cámara de Urbanizadores (Cadur), Alfonso Silva, invitó a las autoridades del INSS a abrir sus fondos para que todos las empresas constructoras puedan optar a ellos, pues meses atrás se acercaron al Seguro Social a pedir créditos para levantar viviendas para gente de bajos recursos y se los negaron.



“Visitamos al presidente del INSS y le dijimos que era muy importante que para beneficiar a los sectores más pobres de la población, se pudiera ubicar un porcentaje importante de esa plata en proyectos de vivienda y para eso le presentamos un esquema”, señaló Silva.



“Nos dijeron que en ese momento, ellos no estaban interesados, que habían tenido muy mala experiencia en años anteriores, que habían revisado lo que habían hecho otros gobiernos y que era desastroso, y que por lo tanto el INSS no estaba interesado en ese momento en hacerlo, y que no miraba en ese momento ni a corto plazo esa posibilidad”, añadió.



Silva dijo que el hecho que el INSS esté colocando dinero en proyectos de viviendas sociales no es malo, pero que debería transparentar cuáles son los criterios, requisitos, hacia qué tipo de mercado quieren que se dirija la inversión, quiénes podemos tener acceso a ese tipo de recursos para ser invertidos en viviendas de interés social, y eso haría --de alguna manera-- más práctica la operación.



“Voy a plantear en la Cámara que hagamos una solicitud formal al INSS para que abran la disponibilidad de esos fondos a más empresas de las que ahora están funcionando, y podamos tener acceso a dinero más barato que la banca comercial para poder seguir empujando en la oferta de viviendas dirigidas a sectores de ingresos bajos”, señaló.