¿Qué esconde el Mined?

El Ministerio de Educación solicitó en mayo a la Contraloría General de la República (CGR) la exclusión de procedimientos que establece la Ley de Contrataciones del Estado, para evadir las licitaciones públicas y contratar directamente varios proyectos de construcción y reparación de escuelas en todo el país hasta por 107 millones de córdobas, según investigó EL NUEVO DIARIO.



Miguel De Castilla, titular del Mined, ha solicitado a la Contraloría desde agosto de 2007 al menos 15 exclusiones de procedimientos para contratar directamente a empresas constructoras, argumentando carácter de urgencia y emergencia ante la entrada del invierno, para reparar escuelas con capital nicaragüense y fondos de la cooperación española.



Según una carta oficial enviada al presidente de la CGR, Luis Ángel Montenegro, el pasado 22 de mayo Miguel De Castilla solicitó la exclusión de procedimientos para la ejecución del proyecto de rehabilitación de los institutos “Ramírez Goyena” y “Maestro Gabriel”, a financiarse con recursos del Programa de Conversión de Deuda del Gobierno de Nicaragua y el Gobierno de España, hasta por 107 millones de córdobas.



Fondos españoles de por medio



Según el citado programa bilateral, suscrito el 24 de septiembre de 2005, en su numeral 3.1, los recursos del Fondo Nicaragua-España serían utilizados para financiar los proyectos acordados mediante la participación de empresas, instituciones y organizaciones no gubernamentales de desarrollo españolas, incluidas las nicaragüenses con participación española.



En ese sentido, de acuerdo con el documento, se hizo “un llamado dirigido” a potenciales oferentes que cumplieran con estos requisitos, “pero ninguna firma o empresa presentó oferta, siendo éste el motivo para declarar desierta dicha licitación”.



Sobre la base de esos resultados, el Mined modificó el numeral 3.1 del reglamento del acuerdo bilateral, para incorporar en la contratación directa, urgente y sin licitaciones, a empresas nicaragüenses que desarrollen las obras.



“Reiniciar este proceso de contratación del diseño y posteriormente el de obras e infraestructura, conforme los procedimientos ordinarios de licitación, pondría en riesgo el objetivo de rehabilitar estos institutos en el corto plazo y dejar de atender a los jóvenes estudiantes, así como subejecutar el presupuesto disponible para el presente año”, escribió De Castilla a Montenegro en la carta, dirigida con copia a los contralores Guillermo Argüello, Lino Hernández, José Pasos Marciaq y Fulvio Palma.



Otra millonada sin licitación



En otra comunicación, escrita en mayo, De Castilla solicita a la CGR la exclusión de procedimientos para la adquisición de materiales de construcción, ferretería y contratación de servicios de obras para reparar escuelas en las regiones autónomas del Atlántico Norte y Sur (RAAN y RAAS).



De acuerdo con la información oficial del Mined, y basado en la Ley número 323, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento General, De Castilla sometió a consideración de la Contraloría una “solicitud especial” para conseguir “una autorización para la contratación con prescindencia de los procedimientos ordinarios de dicha ley”, para adquirir suministros de construcción hasta por 40 millones de córdobas, provenientes de fondos del Tesoro Nacional.



Las solicitudes del Mined están siendo evaluadas por el equipo jurídico de la CGR.



Este año el Ministerio de Hacienda entregó al Ministerio de Educación, vía Presupuesto General de la República 2008, una partida de 225 millones 630 mil córdobas, más 184 millones 190 mil córdobas más, provenientes de donaciones y cooperación extranjera, para un total de 439 millones de córdobas destinados a reconstrucción de escuelas y obras de infraestructura.



La Ley 323, Ley de Contrataciones del Estado, regula y controla a las instituciones del Estado en negocios, convenios comerciales e inversión de fondos públicos para obras sociales. Ahí mismo se explican los procedimientos para que las instituciones estatales soliciten exclusión de procedimientos con argumentos que la CGR debe considerar.



Mined-Tecnosa



Aunque la exclusión de procedimientos es una medida legal entre las instituciones públicas, cabe la sospecha de las inusitadas solicitudes del Mined, sobre todo con el antecedente de haber otorgado una obra por 13.4 millones de córdobas a Tecnologías y Sistemas Sociedad Anónima (Tecnosa), empresa vinculada a familiares del funcionario público Francisco López Centeno, Presidente de Petronic, Vicepresidente de Albanisa y Tesorero del FSLN.



Investigaciones de EL NUEVO DIARIO revelaron que el Ministerio de Educación otorgó en diciembre del año pasado una contratación directa a Tecnosa para la construcción de 65 aulas en Managua, Chinandega y León, luego de haber gestionado ante la Contraloría la exclusión de procedimientos para favorecer a la citada empresa.



CGR pide más información a Invur y Mined



Producto del escándalo con los fondos del INSS al proyecto político del FSLN “El Pueblo Presidente”, la Contraloría General de la República inició una investigación y solicitó información oficial al Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Invur) y al Ministerio de Educación.



Diez días después ambas instituciones respondieron la solicitud, pero a criterio del contralor Lino Hernández, las respuestas no fueron suficientemente claras al respecto y “crean más dudas que certidumbres”.



La titular del Invur, Judith Silva, contestó con una carta de cinco párrafos donde explica que las casas de “El Pueblo Presidente” se financian con fondos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Rural Nacional R.L. (Alba-Caruna), cuya naturaleza pública o privada o mixta nunca ha sido aclarada.



Silva tampoco aclaró por qué si es Alba-Caruna la que financia, se entregaron tierras del Estado, se usaron fondos del INSS y se contrató a Tecnosa, Sinergia y TESA, vinculadas a funcionarios del Estado.



De igual modo, dijo Hernández, el ministro de Educación, Miguel De Castilla, tampoco respondió por qué solicitaron exclusión de procedimientos para contratar a Tecnosa por 13.4 millones de córdobas, y por qué solicitaron una exoneración de impuestos hasta por 1.9 millones de córdobas a favor de dicha empresa.



“El señor Ministro no envió el contrato ni la información oficial sobre esa relación Mined-Tecnosa, así que al menos a mí no me satisface esa información y voy a proponer en la sesión ordinaria del próximo jueves que se amplíe la información de esas instituciones, porque las cosas que estamos viendo no parecen muy claras todavía”, dijo el funcionario del ente fiscalizador del Estado.