Listado del elenco de familias desde la Colonia

El investigador miembro de la Academia Nicaragüense de Ciencias Genealógicas, Yalí Román Román, señala que los distintos elencos que se incluyen en el listado pertenecen a familias coloniales, inmigrantes extranjeros e inmigrantes hispánicos recientes.



Todos los apellidos patronímicos están sobre-representados muy gravemente en el elenco debido a las dificultades de su multiplicidad y a la general falta de relación de unos con otros, explica el investigador Román Román, y por la consiguiente dificultad para su debida especificación.



Por ejemplo, cita el autor, si yo hablo de los Ramírez Goyena, todo el mundo sabe a qué familia me refiero, pero los Ramírez Goyena son sólo la tercera generación de la familia Ramírez en Nicaragua, y resulta, de algún modo, abusivo designar a toda una familia por los dos apellidos de su generación más conocida (así, hay descendientes de esos Ramírez que no descienden de los Goyena), mientras que si se dan los dos apellidos del fundador de la familia, nadie sabe de qué Ramírez se está hablando.



“Tampoco puede siempre recurrirse a los topónimos, sobre todo en el caso de Managua, que es una capital de aluvión, donde en el período colonial apenas existían ocho o diez familias de blancos, o sea, que la inmensa mayoría de su población es inmigrante de otras zonas del país, pero incluso en una zona tan reducida como Carazo, existen dos familias Gutiérrez, antiguas, distinguidas, y de procedencia colonial, que no tienen nada que ver la una con la otra, y que además tienen ramas fuera de Carazo”, afirma.



Por ese tipo de problemas es que se optó por reducir los patronímicos a su estricto mínimo, es decir, a los casos en que constituyen un concepto fijo, como “los González de Diriamba” (que, en realidad son Parrales), o que han producido personajes muy conocidos, como los Martínez presidenciales (hoy de Managua, pero originarios de Nagarote y de León).



Hecha esta salvedad, señala el investigador Román Román, el lector debe comprender que la idea es la de formar con la lista de familias coloniales una especie de registro central donde se vayan digitalizando las familias que estén ya en condiciones de pasarse en limpio, poniendo los nombres de los que hayan contribuido a ello en calidad de autores.



A.



Abaunza. Este apellido se registra en 1762 en Masaya.



Aberrucia. Castellano del río San Juan en el siglo XVII

Ábrego. Registrado en 1620.



Agüero. 1746 en Nueva Segovia.



Aguiar. Registrado en 1630 y 1640 en León.



Aguilar. Registrado de 1750 en León y posiblemente en Rivas.



Aguilera / Arguera. En 1800 o antes, en Carazo.



Alaniz. 1790 y 1800.



Albites. 1800 o antes en Masaya.



Aldana. 1650 en Granada, procedente posiblemente de Guatemala.



Alemán. Encomenderos del Diriá, no se encuentra reportado el año.



Alfaro. 1782-1798: tesorero de la Caja León, luego Granada.



Almendares /Armendáriz. Poblaron San José de Tipitapa en el siglo XVIII.



Altamirano [de Velasco]. 1730, en la Nueva Segovia.



Alvarado. 1760 en Masaya.



Álvarez. En Managua, sin reporte de año.



Alzayaga. 1679, corredor de Sébaco y hacendado.



Amador. 1790 o antes.



Andino. 1750 en Masaya.



Anduray. 1827 en el cabildo de León.



Anzoátegui. 1782 en Granada, el fundador.



Aragón. 1767 en Carazo.



Aramburu. 1725 en León.



Arana. 1762 en Granada.



Arancibia 1707: Gobierno de Nicaragua.



Aráuz. 1748 en Nueva Segovia.



Del Arca y Golfín. 1717; antes estuvieron asentados en Costa Rica.



Arce. 1672-1685, ayudante en el castillo de La Concepción.



Areas. 1760 en Nueva Segovia.



Arellano. 1800 en Granada, provenientes de Sonsonate, El Salvador.



Arévalo. 1795 en Carazo.



Argeñal. 1770 y 1780 en León.



Argüello. 1730 en Nicaragua.



Argueta. 1690 en León.



Arias. 1760 y 1770 en Carazo.



Armas. 1707 y posiblemente a finales del siglo XVII. En 1760 en Nueva Segovia.



Aróstegui. 1780.



Artola. 1754 en Nueva Segovia.



Arrechavala. 1746 en León.



Arrieta. 1750 ó 1760 en León.



Avilés. 1650 en León. 1790 en Granada.



Ayerdi. 1757 en León.



Ayestas. 1751 en León.



Aldallo. 1759 en León.



B.



Barahona. 1780 en Carazo.



Barberena. 1780, posiblemente asentados en Granada.



Barbosa. 1710, vecinos de Granada

Bárcenas. Antes de 1820 en Granada.



Barquero. 1780 en Carazo.



Barreto. 1757 en León.



Barrios. 1730 en Rivas. También es posible que haya otros en 1620.



Basurto. 1750.



Benavente. 1780 en León.



Bendaña. 1713 en Granada.



Bermúdez. 1770 en Granada.



Berrío. 1747 Canón. 1758 Maestres. 1765 Arcediano.



Berrostequieta. 1726 y posiblemente ya estaban en 1680 y 1690.



Berroterán. 1735: corredor de Sébaco; 1754 Canónigo.



Betancourt. 1710: tesorero. Real Caja de León, procedentes posiblemente de Guatemala.



Blandino. 1780 en Granada.



Bobadilla. 1740 en Nueva Segovia.



Bolaños. 1750 en Masaya.



Boniche. 1760, posiblemente en Masaya.



Bonilla. 1780 en Carazo, procedentes de Costa Rica.



Briceño de Coca. 1725 en León.



Buitrago (Sánchez de). 1750 en León.



Bustos. 1795 en Rivas.



C

Caballero. 1570 en Nueva Segovia. Encomenderos de Palacagüina.



Cabeza de Vaca. Entre los 1700 y 1725 en León. Canónigo 1768.



Cabezas. 1780 en Granada.



Cabistán. 1780 en Granada y Rivas.



González Calderón. 1764, oficial de la Real Caja de León y Nueva Segovia.



Calvo de Lara. 1660 en León.



López de Cantarero. 1780 en Nueva Segovia.



Carcache. 1780 en Granada.



Cardenal. Llegados 1795 a León.



Cárdenas. 1810 o antes, ya en Nicaragua procedentes de Costa Rica.



Carranza y Coronado. 1660 en León. Canónigo 1751 procedente de Honduras.



Carrión. 1652: tesorero de la Real Caja de Cartago, en Costa Rica; en 1654 llegan a Nicaragua.



Casanova. 1690.



Casco y Avilés (Fernando de). Gobierno de Nicaragua: 1583-1589. 1736 Corredor Sébaco.



Castaño. 1600.



De Castilla. 1788, bautizo del “rey Mosco”.



Del Castillo. 1600 en Nicaragua, posiblemente asentados en Estelí.



Del Castillo Guzmán. 1633-1635, gobierno de Nicaragua, y procedentes de Costa Rica.



Castro. 1672 Canónigo. 1725 en León.



Centeno. 1690 en Nueva Segovia.



De la Cerda. 1684 vecino de El Realejo.



Cervantes. 1790 y 1800.



César. Entre 1780 y 1785 en León, luego en Masaya.



Chamorro de Sotomayor. 1730 a Nicaragua.



Chávez. 1790 en Carazo.



Cheves. Antes de 1820.



Cieza. Fundadores de la villa de Rivas, en el siglo XVII.



Cisneros. En Granada desde el siglo XVI.



Colado. 1776 en León.



Collado. 1700 en León.



Díaz de Corcuera. 1760 en León, antes en la Nueva España. Canónigo 1758, mestizados.



Córdoba (Fernández de). 1568-1574 Obispo de León.



Cortés de Monroy. 1750 en León.



Cruz. 1810 ya en Carazo.



De la Cuadra. 1730.



Martínez de la Cuesta. 1660 y 1670 en León.



D

Dávila. 1525, fundador de Granada.



Delgado. 1730.



Díaz. 1747 en León.



Donaire. 1753-54 Sébaco.



Durán.1650 en León.



E

Echaverri. 1810 o antes en Carazo, procedentes de de Cartago, Costa Rica.



Echeverz. 1729, comandante de El Castillo.



Escoto. Procedentes de Taguzgalpa, siglo XVII.



Ruiz de Espinosa. 1728, Canónigo de León.



Estrada. 1750 en Carazo, posiblemente mestizos.



Eugarrio. 1758, El Realejo

F

Fajardo. 1724 en Granada.



Figueroa. 1620-1788, Canónigo de León.



Fitoria. 1703.



Fletes. 1660 en León.



Flores. 1754 en Nueva Segovia.



Fonseca. 1800 o antes, en Carazo.



Fuenmayor. 1700 en León.



Fuentes. 1749 en León.



G

Galarza. 1777 en León.



Gallegos. 1791 en León. Posiblemente sefarditas.



Gámez Messía. 1732-1737 Sutiava, y 1739 de El Realejo.



Garay. 1760 en León.



García. En León y 1744 en Matagalpa.



Garmendia. 1761 en Nueva Segovia.



Gavarrete. 1650 y 1660 en León. 1728 Arcediano, procedentes de Guatemala.



Gil (de Palacios). 1647: tesorero Real Caja de León.



Girón de Alvarado. 1643 Granada. 1682 Canón. 1721-24, obispo de León.



Godoy. 1761 en León.



González. 1710 en Carazo.



Grandón. 1800, emparentados con Jerez.



De la Granja. 1720 y 1730 en Rivas.



Grijalva. 1750.



Grozo. 1751 en Nueva Segovia.



Güendell. Siglo XVIII, emparentados con los Cerda.



Guerra. 1708, Canónigo de León. En Rivas, 1790 en Carazo.



Guerrero de Arcos. 1734, vecinos de Granada y en León.



Gurdián. 1820 en León.



Gutiérrez. 1760 en Carazo, dos familias.



Guzmán. 1750 en León.



H

Herdocia. 1810 o antes en León, procedentes de Alajuela, Costa Rica.



Hermosillo (Recio de). 1730 en Rivas.



Herrera. 1746 en Nueva Segovia. 1753 en León, orígenes sevillanos.



De la Huerta Casso. 1740 en León.



Huete. 1751 en Nueva Segovia.



Hurtado y Plaza. 1667 en Granada, luego en Rivas.



I

Ibargüen. Granada 1796 y 1800.



Ica(z)balceta. 1730.



Icaza. 1771 ya en León.



Irías. 1746 en Nueva Segovia.



Irigoyen. 1709 en Granada. 1740 en Guatemala.



J

Jarquín. 1651 y 1668, regidor de Granada. 1797 en Rivas, “ladino”.



Jerez. 1741, canónigo de León. 1790 Cabildo.



Jiménez. 1800 a Granada, procedentes de Cartago, Costa Rica.



Juárez. 1680 en León.



L

Labayrú. El Realejo 1762-68 y 1776.



Lacayo de Briones. 1710 en Nicaragua.



Lanzas. 1760 en Carazo y en León.



Lara. 1680 y 1744, canónigos de León.



Largaespada. Fines del siglo XVII ya en Nicaragua.



Leiva. En Nicaragua siglo XVI, pasan a Costa Rica.



Lejarza (Martínez de). 1780 y 1790.



Londoño. 1748 en Nueva Segovia.



López. León 1590. 1753 en Nueva Segovia.



Loredo. 1750 en Masaya.



Losada Somoza. 1682, gobierno de Nicaragua.



Luán de Santiago. 1670 en León.



Lugo. 1750.



Ruiz Lugo. Pobladores de Nandaime 1601, “mulatos”.



Luna Arellano. Exiliados de la Nueva España a fines del siglo XVII.



Jiménez de Luna. 1643, canónigo de León.



García de la Llana. 1700, vecinos de El Realejo.



